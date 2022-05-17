 تنديد دولي بالتصعيد الروسي على أوكرانيا ودعوات صينية للتهدئة | DW الأخبار | DW | 10.10.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

تنديد دولي بالتصعيد الروسي على أوكرانيا ودعوات صينية للتهدئة

مسؤلوون أوروبيون ينددون بالهجمات الروسية على مدن أوكرانية ومنشآت مدنية ويصفون استهداف المدنيين بانه يرقى إلى جرائم حرب والخارجية الصينية تعلق وتدعو إلى وقف التهدئة

المزيد من المركز الإعلامي

صارت جزيرة صغيرة في البحر الأسود إحدى ساحات المعركة الرئيسية في الحرب الروسية على أوكرانيا، بسبب موقعها الاستراتيجي.

روسيا وأوكرانيا تتقاتلان للسيطرة على جزيرة صغيرة في البحر الأسود 17.05.2022

روسيا تصعد هجماتها على أوكرانيا وتستهدف مدنا وبلدات من شرق البلاد إلى غربها

قصف روسي لمركز العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق أخرى شرق وغرب البلاد 10.10.2022

هجوم روسي على مباني سكنية في زاباروجيا يتسبب في مقتل العشرات من المدنيين

هجوم روسي على مباني سكنية في زاباروجيا يخلف العديد من القتلى 09.10.2022

مظاهرات إيران مستمرة، ومظاهرات في أنحاء عديدة من العالم تضامنا مع المتظاهرين في إيران، مثل بريطانيا وإيطاليا وتشيلي.

مظاهرات في أنحاء عديدة من العالم تضامنا مع الاحتجاجات في إيران 09.10.2022

المزيد DW الأخبار

باريس والجزائر تدفعان بـديناميكية جديدة في تعاونهما الاقتصادي

باريس والجزائر تدفعان بـ"ديناميكية جديدة" في تعاونهما الاقتصادي 10.10.2022

كثيرون في إيران حُكم عليهم بالإعدام الآن، وينتظرون تطبيق الحكم فيهم.

كثيرون في إيران حُكم عليهم بالإعدام الآن بينهم ثلاثة كانوا تحت سن 18 عاماً عند ارتكابهم الجرائم المزعومة 10.10.2022

نشطاء، يدعمون موجة الاحتجاجات التي تقودها التساء في إيران، يخترقون بثاً إخبارياً مباشراً للتلفزيون الحكومي

اختراق التلفزيون الإيراني الرسمي وبث صور وشعارات مناهضة للسلطات 10.10.2022

روسيا تتهم المخابرات الأوكرانية باإنفجار الجسر على مضيق كيرتش وتقصف مدناً أوكرانية فيما يبدو أنها ضربات انتقامية

روسيا تتهم المخابرات الأوكرانية بتفجير جسر القرم وتقص المدن الأوكرانية 10.10.2022

اقرأ أيضا

French President Emmanuel Macron delivers a speech after a videoconference on the energy crisis with German Chancellor Olaf Scholz, at the Elysee palace in Paris, Monday, Sept. 5, 2022. Emmanuel Macron is calling for a sharp reduction, by 10%, in the country's energy use in coming weeks and months to avoid the risk of rationing and cuts this winter, amid tensions with supplier Russia over the war in Ukraine (Ludovic Marin, Pool via AP)

ماكرون يقود جهودا أوروبية لفرض "عقوبات جديدة" على روسيا 02.10.2022

أشار بيان قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي سيسعى بالعمل مع الشركاء الأوروبيين لفرض المزيد من العقوبات على روسيا وذلك بعد اعلان ضمها مناطق أوكرانية اليها بشكل غير قانوني. وسيلتقي ماكرون المستشار شولتس في برلين قبل قمة براغ.

ARCHIV 2020 *** KYIV, UKRAINE - MAY 13, 2020 - Floodlights set at landmark sites illuminate the sky over Kyiv during the Stop Cultural Quarantine action organized to draw the attention of the government and the society to supporting creative and entertainment industries affected by coronavirus lockdown, Kyiv, capital of Ukraine. Stop Cultural Quarantine action in Kyiv Copyright: xEvgenxKotenkox

علماء فلك في أوكرانيا يلاحظون أجساما طائرة مجهولة! 20.09.2022

في ظاهرة غريبة يصعب تفسيرها قد تبدو من أفلام الخيال العلمي، علماء فلك في أوكرانيا يلاحظون ظهور العديد من الأجسام الطائرة المجهولة فوق سماء العاصمة الأوكرانية كييف. فما هي هذه الأجسام؟ المزيد من التفاصيل:

A view shows the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant in the course of Ukraine-Russia conflict outside the Russian-controlled city of Enerhodar in Zaporizhzhia region, Ukraine August 22, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

بعد توقف آخر مفاعل.. ماكرون وبوتين يبحثان الوضع بمحطة زابوريجيا 11.09.2022

أجرى الرئيس الفرنسي ماكرون محادثات هاتفية مع نظيره الروسي بوتين حول الوضع بمحطة زابوريجيا الأوكرانية بعد توقف آخر مفاعل فيها. وفيما طالب ماكرون بسحب الأسلحة منها حمل بوتين الجانب الأوكراني مسؤولية تدهور الأوضاع بالمحطة.

July 14, 2022, Kyiv, Ukraine: Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, delivers remarks before presents the Hero of Ukraine medals to members of the armed forces and families of those killed in action at the Mariinsky Palace, July 14, 2022 in Kyiv, Ukraine. (Credit Image: Â© Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Planet Pix via ZUMA Press Wire

200 يوم على الغزو.. زيلينسكي يعلن "تحرير" المزيد من المناطق 11.09.2022

تواصل أوكرانيا تقدمها على الأرض في إطار هجوم مضاد، إذ أكد الرئيس زيلينسكي تحرير "المئات من مدننا وبلداتنا"، ما يشكل ضربة قوية لروسيا، حسب مراقبين. ووزير الخارجية الروسي يقول إن بلاده "لا ترفض" إجراء مفاوضات مع أوكرانيا.