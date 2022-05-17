تنديد دولي بالتصعيد الروسي على أوكرانيا ودعوات صينية للتهدئة

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مسؤلوون أوروبيون ينددون بالهجمات الروسية على مدن أوكرانية ومنشآت مدنية ويصفون استهداف المدنيين بانه يرقى إلى جرائم حرب والخارجية الصينية تعلق وتدعو إلى وقف التهدئة
أشار بيان قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي سيسعى بالعمل مع الشركاء الأوروبيين لفرض المزيد من العقوبات على روسيا وذلك بعد اعلان ضمها مناطق أوكرانية اليها بشكل غير قانوني. وسيلتقي ماكرون المستشار شولتس في برلين قبل قمة براغ.
في ظاهرة غريبة يصعب تفسيرها قد تبدو من أفلام الخيال العلمي، علماء فلك في أوكرانيا يلاحظون ظهور العديد من الأجسام الطائرة المجهولة فوق سماء العاصمة الأوكرانية كييف. فما هي هذه الأجسام؟ المزيد من التفاصيل:
أجرى الرئيس الفرنسي ماكرون محادثات هاتفية مع نظيره الروسي بوتين حول الوضع بمحطة زابوريجيا الأوكرانية بعد توقف آخر مفاعل فيها. وفيما طالب ماكرون بسحب الأسلحة منها حمل بوتين الجانب الأوكراني مسؤولية تدهور الأوضاع بالمحطة.
تواصل أوكرانيا تقدمها على الأرض في إطار هجوم مضاد، إذ أكد الرئيس زيلينسكي تحرير "المئات من مدننا وبلداتنا"، ما يشكل ضربة قوية لروسيا، حسب مراقبين. ووزير الخارجية الروسي يقول إن بلاده "لا ترفض" إجراء مفاوضات مع أوكرانيا.
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