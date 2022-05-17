تنديد دولي بالتصعيد الروسي على أوكرانيا ودعوات صينية للتهدئة

200 يوم على الغزو.. زيلينسكي يعلن "تحرير" المزيد من المناطق

تواصل أوكرانيا تقدمها على الأرض في إطار هجوم مضاد، إذ أكد الرئيس زيلينسكي تحرير "المئات من مدننا وبلداتنا"، ما يشكل ضربة قوية لروسيا، حسب مراقبين. ووزير الخارجية الروسي يقول إن بلاده "لا ترفض" إجراء مفاوضات مع أوكرانيا.