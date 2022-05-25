تنديد أمريكي بتوزيع جوازات سفر روسية في مناطق أوكرانية

نددت الولايات المتحدة بخطة روسيا تسريع عمليات تجنيس القاطنين في مناطق أوكرانية خاضعة لسيطرتها ورأت في الخطوة محاولة جديدة لإخضاع السكان. وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد باريس إن الخطة جزء من "محاولة روسيا لإخضاع الشعب الأوكراني وفرض رغبتها بالقوة.. هذا أمر نعبر بشدة عن رفضنا له".

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما لتيسير الحصول على الجنسية الروسية للأوكرانيين في منطتقي خيرسون وزابوروجيا. وتخضع منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا للسيطرة التامة للقوات الروسية فيما تسيطر موسكو جزئيا على منطقة زابوريجيا، الواقعة في جنوب الشرق. وقالت موسكو والمسؤولون الموالون لها إن المنطقتين ستصبحان جزءا من روسيا.

ويأتي المرسوم الذي نشر اليوم الأربعاء (25 مايو/ أيار 2022) في أعقاب مرسوم عام 2019 سمح بتسريع إجراءات مماثلة لأهالي "جمهوريتي" دونيتسكولوهانسك الانفصاليتين بشرق أوكرانيا. واعترف الكرملين بالمنطقتين كـ"جمهوريتين شعبيتين" قبل مدة قصيرة من اندلاع الحرب. واستغل مئات الآلاف من الأوكرانيين العرض آنذاك.

ولا يُشترط على مقدمي الطلبات أن يكونوا قد أقاموا في روسيا، ولا تقديم ما يثبت حيازتهم للأموال الكافية أو نجاحهم في امتحان للغة الروسية. وقد تلقى مئات آلاف المواطنين في منطقتي دونيتسك ولوهانسك الأوكرانيتين بالفعل جوازات سفر روسية.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن كيريل ستريموسوف المسؤول في منطقة خيرسون المعين من قبل موسكو أن "هذا النظام المبسط سيسمح للجميع بأن يفهموا بوضوح أن روسيا ليست هنا لفترة طويلة ولكن للأبد".

ونقلت الوكالة عن فلاديمير روغوف المسؤول الموالي لروسيا من منطقة زابوريجيا التي يسيطر عليها الجيش الروسي أن "هذا سيسرع اندماجنا وعودتنا إلى الوطن في روسيا".

صورة كاريكاتورية لبوتين وزيلنسكي وكل منهما يحمل جواز سفر بلده

"غير شرعي وانتهاك للقانون الدولي"

ومن جهتها قالت كييف الأربعاء إن خطة موسكو لتسهيل حصول الأوكرانيين الذين يعيشون في المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية في أوكرانيا على الجنسية الروسية تنتهك القانون الدولي، واتهمت الكرملين بممارسة سلوك "إجرامي".

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان إن "الإصدار غير القانوني لجوازات السفر ... انتهاك صارخ لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وكذلك لقواعد ومبادئ القانون الإنساني الدولي".

والاثنين أعلنت سلطات خيرسون اعتماد الروبل عملة رسمية إلى جانب الهريفينيا الأوكرانية. والخميس أعلن المسؤولون المعينون من موسكو عن نفس الإجراء في أجزاء من منطقة زابوريجيا.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)