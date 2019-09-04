 تناول شرائح البطاطا لسنوات.. ففقد إحدى حواسه إلى الأبد | علوم وتكنولوجيا | DW | 05.09.2019

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علوم وتكنولوجيا

تناول شرائح البطاطا لسنوات.. ففقد إحدى حواسه إلى الأبد

تجاهل مراهق بريطاني تحذيرات الأطباء ورفض تناول الفاكهة أو مكملات الفيتامينات، وجعل تغذيته مقتصرة على أصابع البطاطا ورقائقها المقلية، فكانت النتيجة كارثية على صحته، إذ أُصيب بعاهة دائمة بعد فقدانه إحدى حواسه.

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وداعاً... وجبة السمك والبطاطا؟

كاد فتى بريطاني في ربيعه السابع عشر أن يُصاب بالعمى التام، لأنه لم يتناول سوى أصابع البطاطا المقلية ورقائقها والخبز الأبيض. وأفادت صحيفة تاغسشبيل الألماني بأن وزن جسم الفتى كان طبيعياً، لكنه في حقيقة الأمر كان يعاني من سوء تغذية حاد، كما تنقل عن مجلة " Annals of Internal Medicine" الطبية الأمريكية.

وتنقل الصحيفة عن الطبيبة المعالجة دنيس اتان من عيادة طب العيون في بريستول قولها إن المراهق كان "يتغذى يومياً على وجبة من البطاطا المقلية من أحد الأكشاك"، مضيفة أنه كان يأكل رقائق البطاطا المقلية كذلك، وفي بعض الأحيان كان يتناول شريحة من الخبز الأبيض وفي حالات أقل على شريحة من لحم الخنزير، "لكنه لم يأكل الفاكهة أو الخضروات قط".

نتائج مرعبة

حين كان الفتى في سن الرابعة عشرة لم يكن يعاني من شيء، بيد أن طبيب العائلة شخّص إصابته بنقص فيتامين B12 فقط، وهو سبب شعوره بالتعب وعدم الراحة. ونصحه بتناول مكملات الفيتامينات والأطعمة الصحية، بيد أن المراهق لم يتبع توصيات الطبيب، كما قالت طبيبة العيون، "فقد كان يعاني من النفور من الكثير من المواد الغذائية. وكانت أصابع البطاطا ورقائقها المقلية هي الوجبة الوحيدة التي لا يشعر تجاهها بالنفور".

مختارات

قد يكون العشاء لذيذا ويبعث على الشبع ومع ذلك فإن كيس رقائق البطاطس يصبح فارغا بعد مشاهدة مسلسلك المفضل، إذ لا يمكنك التوقف عن أكله بمجرد أن تبدأ، وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على بعض الوجبات الخفيفة، لكن لماذا؟ (24.04.2018)

أظهرت دراسة كندية جديدة أن استبدال نصف كمية من البطاطا أو الأرز (النشويات) بالعدس، من شأنه أن يخفض من معدلات السكر في الدم بشكل كبير لأكثر من 20 في المئة، كما يحسن بوضوح من استجابة الجسم للكربوهيدرات. (25.07.2018)

لكن الأمر تدهور أكثر في سن الخامسة عشرة، فقد راح الفتى يشتكي من فقدان السمع واضطرابات بصرية، ولم يصل الأطباء الذين أخضعوه للفحص لأي حالة مرضية. وحين بلغ السابعة عشرة كانت قدرته على الإبصار في حالة يُرثى لها، فقصد عيادة العيون من جديد، حيث تمكن الأطباء من اكتشاف أن عصبه البصري قد لحقت به أضرار غير قابلة للعلاج.

على الرغم من أن الصبي لا يزال بإمكانه التنقل من دون مساعدة، إذ بات يرى شيئاً ما في طرفي عينيه، لكن معايير العمى باتت تنطبق عليه تماماً، إذ لم يعد قادراً على رؤية أي شيء وسط مجال الرؤية الطبيعي. وهذا يعني عدم قدرته على قيادة السيارة أو الكتابة أو مشاهدة التلفزيون أو التعرف على الوجوه.

ويؤكد مؤلفو الدراسة المنشورة في المجلة البريطانية أن سوء التغذية غالباً ما يرتبط بأمراض القلب والأوعية الدموية أو السمنة أو السرطان. ومع ذلك، فقد يؤدي أيضاً إلى تلف الجهاز العصبي (خاصة العصب البصري)، خاصةً إذا جاء مترافقاً مع التدخين أو شرب الكحول.

وعلى الرغم من أن هذا أمر نادر الحدوث في البلدان الصناعية ويمكن - إذا تم اكتشافه في الوقت المناسب- معالجته، لكن مع ذلك، إذا تُركت الحالة من دون علاج لفترة طويلة، فقد يصبح العمى مزمناً.

"أقراصالفيتاميناتليستبديلاًعنالتغذيةالصحية"

ووجد الأطباء أنه بالإضافة إلى فيتامين B12، فإن الصبي يعاني أيضاً من نفص في فيتامين B وكذلك العناصر النزرة السيلينيوم والنحاس. كما كان مستوى فيتامين D لديه منخفضاً جداً، وتحتوي عظامه الآن على القليل جداً من المعادن.

وتنقل صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" عن الطبيبة المعالجة قولها أن أقراص الفيتامينات يمكنها أن تدعم التغذية الأساسية، لكنها لا تشكّل بديلاً عن التغذية الصحية. وهذا ما كشفت عنه مؤخراً دراسة أمريكية. ونصحت الدراسة الآباء والأمهات القلقين بسبب تغذية أطفالهم بعدم الخوف خصوصاً حين يكون الأطفال انتقائيين كثيراً، مؤكدة على ضرورة زيادة صنف جديد من الطعام في كل وجبة.

ع.غ/ ح.ز

  • Traditionelles Kartoffelscheibenessen in Thüringen (Foto: picture-alliance/dpa/M. Reichel)

    الألمان والبطاطا .. علاقة حب حميمة تضرب فيها الأمثال!

    تدخل البطاطا تقريبا في كل في وجبات الألمان الغذائية، سواء في الحساء أو كبطاطا مقلية أو كرقائق، أو حتى على أطباق رئيسية مسلوقة. يتناول الفرد في ألمانيا نحو 67 كيلوغراما من البطاطا سنوياً أي نحو 1.3 كيلوغراما بالأسبوع.

  • Friedrich der Große: Malerei Kartoffelernte (Foto: picture-alliance/akg)

    الألمان والبطاطا .. علاقة حب حميمة تضرب فيها الأمثال!

    منشأ البطاطا الأصلي في أميركا الجنوبية في بيرو وبوليفيا، دخلت إلى ألمانيا في عام 1630. إذ أمر ملك بروسيا فريديريش الثاني مزارعيه بزراعة البطاطا، التي لم يعرف الألمان قبلها طعمها ولا اسمها.

  • Verschiedene Kartoffelsorten auf dem Markt (Foto: picture-alliance/dpa/H. Hollemann)

    الألمان والبطاطا .. علاقة حب حميمة تضرب فيها الأمثال!

    ليست كل أنواع البطاطا صالحة للطبخ أو القلي. إذ هناك 5000 نوع من البطاطا، أعتمادا على حجمها ولونها ومدى صلابتها، وعلى أساس ذلك تصنف البطاطا لغرض الطبخ أو القلي أو حتى لصنع سلطة البطاطا المحبوبة في ألمانيا.

  • Kartoffelsalat (Foto: Fotolia/Printemps)

    الألمان والبطاطا .. علاقة حب حميمة تضرب فيها الأمثال!

    يحب الألمان سلطة البطاطا المصنوعة من بطاطا مسلوقة مع خيار مخلل. هناك من يضع عليها شحم الخنزير، وآخرون يفضلونها مع المايونيزا.

  • Schweinebraten mit Kartoffelklößen und Rotkohl (Foto: Quade/Fotolia)

    الألمان والبطاطا .. علاقة حب حميمة تضرب فيها الأمثال!

    الألمان يصنعون منها كرات أشبه بالكبة. تقدم مع لحم العجل المقلي أو المشوي. حتى هذا النوع من الكرات يعتمد على نوع الوجبة الغذائية ونوعية اللحم المقدم.

  • Eine offene Tüte Kartoffelchips (Foto: etiennevoss - Fotolia)

    الألمان والبطاطا .. علاقة حب حميمة تضرب فيها الأمثال!

    رقائق البطاطا هي النوع المفضل لدى الألمان، يتناولونه خلال الجلوس أمام التلفاز أو خلال حفلات الشوي. أصل رقائق البطاطا ليس من ألمانيا، إلا أن الالمان يضعون لمسات عليها من خلال منحها طعم النقانق المشوية.

  • Portion Pommes frites mit Ketchup (Foto: picture-alliance/dpa/G. Breloer)

    الألمان والبطاطا .. علاقة حب حميمة تضرب فيها الأمثال!

    شرائح البطاطا المقلية هي النوع المحبب جدا لدى الألمان. نحو 300 ألف طن من البطاطا المقلية تصنع سنويا في ألمانيا. تجدها في كل ملعب كرة قدم أو زاوية بمدينة أو محلات بيع الأطعمة.

  • Pellkartoffel auf einem Teller (Foto: picture-alliance/Lars Halbauer)

    الألمان والبطاطا .. علاقة حب حميمة تضرب فيها الأمثال!

    أما البطاطا المسلوقة فتجد طريقها عادة في وجبات الطعام الرئيسية وغالبا ما تسلق البطاطا كبيرة الحجم لتكون وجبة مكتملة أو الصغيرة الحجم تقدم مع الخضروات واللحوم.

  • Ein Mädchen isst Reibekuchen (Foto: picture-alliance/dpa/W. Thieme)

    الألمان والبطاطا .. علاقة حب حميمة تضرب فيها الأمثال!

    في أوقات أسواق أعياد الميلاد تباع البطاطا المسحوقة التي يصنع منها الخبز المقلي ويقدم مع فاكهة ساخنة أو مع سمك السلمون المجفف.

  • Aufgehäufte Kartoffeln (Foto: Igor Kovalchuk - Fotolia.com)

    الألمان والبطاطا .. علاقة حب حميمة تضرب فيها الأمثال!

    علاقة الألمان باالبطاطا أدخلها أمثلة اللغة الألمانية. إذ يقال مثلا: أغبى المزارعين هو من يحصد أكبر بطاطا. أو حين يترك أحد ما من دون عمل فيقال حينها: دعه يسقط مثل بطاطا ساخنة. إعداد: كورتني تينز/ داغمار برايتنباخ/ ع.خ

    الكاتب: عباس الخشالي


مختارات

الألمان والبطاطا .. علاقة حب حميمة تضرب فيها الأمثال!

علاقة الألمان بالبطاطا نشأت منذ أكثر من ثلاثة قرون، فأضحت واحدة من أهم ضيوف المطبخ الألماني. كما دخلت إلى اللغة الألمانية وأمثلتها وصار يضرب فيها المثل، ساخنة، كبيرة أوصغيرة أو مسحوقة يصنع منها خبز لذيذ. (20.08.2019)  

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