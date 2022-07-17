 تناول السمك يحسن من قدرة السمع لدى الانسان | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 18.07.2022

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علوم وتكنولوجيا

تناول السمك يحسن من قدرة السمع لدى الانسان

يقلل الأسماك من خطر الإصابة بفقدان السمع. إذ تؤكد دراسات عدة أن تناول تناول السمك له فوائد عديدة فهو يحتوي على "الأوميغا 3"، الذي له تأثير جيد على السمع، كما أن تناول السمك أسبوعيا يقي من الكثير من الأمراض. لنتعرف عليها!

الحمض الدهني في السمك له تأثير جيد على حاسة السمع لدى الانسان

الحمض الدهني في السمك له تأثير جيد على حاسة السمع لدى الانسان

يؤكد الخبراء أن استهلاك وجبتين من السمك أسبوعيا يقي من فقدان حاسة السمع. وقد قامت الدراسة، التي نشرها موقع Top Santéالصحي، بتحليل الملفات الطبية لحوالي 65 ألف شخص، ووجدت أن من يتمتعون بحاسة سمع جيدة هم من يستهلكون نوعين من السمك في الأسبوع، فيما يعاني من لا يتناولون السمك باضطرابات على مستوى الحاسة.

مختارات

خلص باحثون إلى أن الأخطبوطات تشعر بالألم وتتذكر مصدره لمدة طويلة مثلما يفعل الإنسان، كما تقوم بإصدار ردود أفعال تعبر عن عواطفها حتى تجاه البشر، لكن كيف تعبر عن ذلك؟

يحث خبراء الصحة والتغذية بشكل مستمر على تناول الاطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 مرتين في الأسبوع على الأكثر، لما لها من فوائد متعددة على أعضاء الجسم. دراسة جديدة حول سمك السلمون عززت من هذه التوصية.

وذكر موقع Top Santé الإلكتروني الفرنسي، أن استهلاك الأغذية التي تحتوي على "الأوميغا 3" كالأسماك الكبيرة تساعد على الحصول على دورة دموية جيدة في الأذن، من أجل الاستجابة للاحتياجات الطاقية المطلوبة.

تجدر الإشارة إلى أن الأغذية الغنية بالحمض الدهني "الأوميغا 3" مفيدة للقلب والأوعية الدموية، وتساعد على تقوية النظر والحماية من السرطان والاكتئاب.

إلى ذلك أشارت دراسة سويدية مماثلة إلى أنأوميغا 3 الموجودة في الأسماك لها تأثير وقائي على السمع. 

في الدراسة السويدية ، تناول 524 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 70 و 75 عامًا أنظمة غذائية مختلفة. وقد تبين أن الرجال الذين تناولوا الأسماك يتمتعون بسمع أفضل ، بينما كان لدى الرجال والنساء الذين تناولوا الكثير من الكربوهيدرات سمعًا ضعيفًا عند الترددات الأعلى. 

فشلت الدراسة السويدية في إظهار العلاقة بين تناول الأسماك وتحسين السمع لدى النساء. كما أنه ضمن هذه الدراسة لم تثبت أية فاعلية للخضار والفواكه على السمع.

ك أ/ ع.أ.ج

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