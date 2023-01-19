تنامي الاستياء الشعبي ضد الحرس الثوري الإيراني

برلين تؤيد مساعي أوروبية لتصنيف الحرس الثوري كيانا إرهابيا

يتوقع أن يقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق في بروكسل اليوم عقوبات جديدة ضد إيران بعد أن شنت طهران حملة قمع دموية ضد المظاهرات، وبهذا الشأن جددت برلين دعمها لتصنيف التكتل القاري للحرس الثوري ككيان إرهابي.