 تنامي الاستياء الشعبي ضد الحرس الثوري الإيراني | DW الأخبار | DW | 23.01.2023

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DW الأخبار

تنامي الاستياء الشعبي ضد الحرس الثوري الإيراني

استمرار المظاهرات في إيران يدفع النظام للاعتماد أكثر على الحرس الثوري من أجل قمع الاحتجاجات.

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يتوقع أن يقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق في بروكسل اليوم عقوبات جديدة ضد إيران بعد أن شنت طهران حملة قمع دموية ضد المظاهرات، وبهذا الشأن جددت برلين دعمها لتصنيف التكتل القاري للحرس الثوري ككيان إرهابي.

13.10.2019 Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei and General Hossein Salami chief of the Revolutionary Guards attend a graduation ceremony for Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) cadets at Imam Hussein University in Tehran, Iran, on October 13, 2019. Photo by SalamPix/ABACAPRESS.COM |

توجه أوروبي لتصنيفه "إرهابيا".. حقائق عن الحرس الثوري الإيراني 19.01.2023

تتجه دول الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، وسيكون لذلك تبعات، لذلك حذرت إيران من هذه الخطوة ضد الميليشيا الأكثر نفوذا في إيران والشرق الأوسط. فيما يلي نبذة عن الحرس الثوري ونشاطاته.

EP Plenary session - Voting session 165477 Abstimmung in Plenar Saal des Europäischen Parlaments, Strassburg, 08.06.2022, Bild EU

دبلوماسيون: اتفاق على عقوبات أوروبية جديدة ضد إيران 18.01.2023

قال دبلوماسيون لوسائل إعلام إن مملثي دول الاتحاد الأوروبي وافقوا بالإجماع على فرض عقوبات على إيران على خلفية القمع الوحشي للاحتجاجات، فيما تتصاعد المطالبات بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.

Two Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) armed military personnel pose for a photograph in front of an Iran flag during a pro-government protest rally in southern Tehran, December 29, 2022. Pro-government protest rally held in support of Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei and in opposition to recent unrest following the death of Mahsa Amini, a 21-year-old Iranian-Kurd. (Photo by Morteza Nikoubazl/NurPhoto)

قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب - هل تضم قريبا الحرس الثوري الإيراني؟ 14.01.2023

تقول مصادر إن الاتحاد الأوروبي قد يدرج الحرس الثوري الإيراني على قائمته للمنظمات الإرهابية. ويقول خبراء إن المنظمات والكيانات المدرجة على القائمة تواجه الكثير من العقوبات أبرزها المنع من دخول بلدان التكتل وتجميد الأصول.