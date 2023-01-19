تنامي الاستياء الشعبي ضد الحرس الثوري الإيراني

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استمرار المظاهرات في إيران يدفع النظام للاعتماد أكثر على الحرس الثوري من أجل قمع الاحتجاجات.
يتوقع أن يقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق في بروكسل اليوم عقوبات جديدة ضد إيران بعد أن شنت طهران حملة قمع دموية ضد المظاهرات، وبهذا الشأن جددت برلين دعمها لتصنيف التكتل القاري للحرس الثوري ككيان إرهابي.
تتجه دول الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، وسيكون لذلك تبعات، لذلك حذرت إيران من هذه الخطوة ضد الميليشيا الأكثر نفوذا في إيران والشرق الأوسط. فيما يلي نبذة عن الحرس الثوري ونشاطاته.
قال دبلوماسيون لوسائل إعلام إن مملثي دول الاتحاد الأوروبي وافقوا بالإجماع على فرض عقوبات على إيران على خلفية القمع الوحشي للاحتجاجات، فيما تتصاعد المطالبات بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.
تقول مصادر إن الاتحاد الأوروبي قد يدرج الحرس الثوري الإيراني على قائمته للمنظمات الإرهابية. ويقول خبراء إن المنظمات والكيانات المدرجة على القائمة تواجه الكثير من العقوبات أبرزها المنع من دخول بلدان التكتل وتجميد الأصول.
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