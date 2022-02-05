 تنافس مغربي جزائري على الغاز النيجيري.. من سيربح الرهان؟ | مسائية DW | DW | 11.02.2022

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مسائية DW

تنافس مغربي جزائري على الغاز النيجيري.. من سيربح الرهان؟

تنافس مغربي جزائري على نقل الغاز النيجيري إلى أوروبا فأي البلدين سيربح الرهان؟ وما تأثير العلاقات المتأزمة بين الرباط والجزائر على خطط تنفيذ المشروع؟

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