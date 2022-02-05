تنافس مغربي جزائري على الغاز النيجيري.. من سيربح الرهان؟

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تنافس مغربي جزائري على نقل الغاز النيجيري إلى أوروبا فأي البلدين سيربح الرهان؟ وما تأثير العلاقات المتأزمة بين الرباط والجزائر على خطط تنفيذ المشروع؟
مياه تسري تحت جسور العلاقات الألمانية المغربية والفرنسية الجزائرية، ماذا يعني تزامنها؟ وهل تحمل مؤشرات على رؤية جديدة في العلاقات الأوروبية المغاربية توقف مسلسل الأزمات والمخاطر التي تهدد أوروبا وجوارها الجنوبي؟
محطات من التوتر بين الجزائر والمغرب في 2021 لدرجة تخوف المتابعين من مواجهة عسكرية. التباينات بينهما تاريخية لكن أسباب العداء تعددت مؤخرا رغم كل محاولات الإطفاء. وماذا عن السنة الجديدة هل تحمل انفراجا؟
عدم تجديد عقد خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي الواصل بين الجزائر وإسبانيا عبر المغرب هو خسارة لكل الشركاء المعنيين، خصوصا وأن القرار الجزائري يتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز العالمية وبداية فصل الشتاء في أوروبا.
تعرضت الباحثة الألمانية في الشؤون المغاربية إيزابيل فيرينفيلز لانتقادات حادة من قبل وسائل إعلام مغربية، وصلت إلى اتهامها بالعمل لصالح أجندة معادية للمغرب. فماذا جاء في دراستها وأثار الغضب في المغرب؟ DW حاورت فيرينفيلز.
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