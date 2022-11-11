تنازلات مجرية لبروكسل للحصول على مساعدات التعافي من الجائحة

قال مسؤول أوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في بروكسل، اليوم الجمعة (11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023)، إن الحكومة اليمينية في بودابست قبلت بشروط الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق باستقلالية القضاء بالمجر، وهي كانت نقطة شائكة رئيسية في المفاوضات.
وحذر المسؤول من أن هذا كان خطوة مهمة، لكن لا يشير إلى حل كامل للنزاع. ويتردد أن أحد الشروط يتمثل في ألا يتم شغل المناصب الرئيسية في القضاء سوى بمشاركة المجلس القضائي الوطني المستقل، وهو جهة إشرافية، ما يعني منع أي نفوذ سياسي لا داعي له. كما من المقرر أن يتم إسقاط حق الحكومة المجرية في الطعن على قرارات القضاء النهائية أمام المحكمة الدستورية المختار أعضاؤها بشكل سياسي.
وذكر المصدر أنه سيتم أيضا، إلغاء قدرة المحكمة العليا على التدخل فيما يتعلق بحق القضاء في الاستئناف على أحكام محكمة العدل الأوروبية، وللحصول على أموال للتعافي من كوفيد-19 من الاتحاد الأوروبي، كان يتعين على الدول السبع والعشرين الأعضاء تقديم خطة بالمشروعات الاستثمارية والإصلاحية.
وقدمت المجر خطتها في أيار/ مايو عام 2021، لكن بسبب الهواجس في بروكسل، لم يتم بعد التوصل لاتفاق. كانت المجر تريد في البداية 7.2 مليار يورو (7.4 مليار دولار) في شكل منح، ويصل المبلغ الآن إلى 5.8 مليار يورو.
ع.ش/ ف.ي (د ب أ)
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في صور: لاجئون تقطعت بهم السبل على حدود المجر
رغم فشل الاستفتاء في المجر الذي دعا إليه رئيس الوزراء فيكتور أوربان حول خطة الاتحاد الأوروبي لتوزيع اللاجئين على الدول الأعضاء لانخفاض نسبة المشاركة فيه، إلا أن الأخير أكد بأنه لن يقبل باستقدام اللاجئين إلى بلاده. يذكر أن المجر قامت قبل عام كأول دولة في أوروبا بوضع حواجز على حدودها. بيد أن العديد منهم ينتظرون في بلدة كيليبيا الصربية العبور إلى المجر ثم إلى أوربا الغربية.
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في صور: لاجئون تقطعت بهم السبل على حدود المجر
اللاجئون، الذين وصلوا إلى بلدة كيليبيا الصربية الصغيرة، مروا عبر هذه البوابة. الحكومتان الصربية والمجرية توصلتا إلى اتفاق يتم بموجبه السماح إلى ما يصل إلى عشرين طالب لجوء العبور يوميا إلى الطرف الآخر من الحدود. وبعدما تسجلهم السلطات الصربية، يحصل اللاجئون المحتملون على تاريخ محدد للذهاب إلى الحدود مع المجر، حيث يقوم موظفو مكاتب الهجرة المجرية باستجوابهم والتدقيق في طلباتهم للجوء.
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في صور: لاجئون تقطعت بهم السبل على حدود المجر
بيد أن عملية التدقيق هذه لم تخل من أخطاء، على غرار ما يروي الشاب المصري جمال (ليس في الصورة). جمال، الذي لم يتجاوز عمره 18 عاما، قال إنه التحق ببلدة كيليبيا عندما وجد اسمه على قائمة الناس الذين سيتم استجوابهم. ولكنه عندما تحدث مع السلطات الحدودية، قيل له أن الموعد حدد لشاب مصري آخر يحمل نفس الاسم وأنه لا يوجد ما يثبت دخوله إلى صربيا.
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في صور: لاجئون تقطعت بهم السبل على حدود المجر
جمال وجد نفسه بعدها مجبرا أن ينتظر رفقة 100 شخص آخر في أحد مخيمات العبور الوقتية إلى أن يحصل على موعد مع السلطات المجرية. فقط حنفية مياه موجودة في المكان، فيما هي قليلة جدا المنظمات الإنسانية التي تزور المخيم وتزود ما انقطع به السبيل هنا بشيء من المساعدات. هذه الصورة لطفل من تسعة أطفال لأسرة أزيدية تقيم في المخيم منذ عدة أسابيع.
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في صور: لاجئون تقطعت بهم السبل على حدود المجر
"سأجد طريقا آخرا (للخروج من هنا)"، يقول جمال لـDW. ويروي أنه تفاوض مع أحد مهربي البشر ودفع له مبلغ 1500 يورو قبل شهر لخرق السياج، لكنه قبض عليه وأرسل به مجددا إلى بلغراد. طائرات مروحية ودوريات على طول الحدود طيلة 24 ساعة في كل أيام الأسبوع جعلت عملية اجتياز الحدود المجرية أمرا صعبا للغاية. "صدقني إن كنت تستطيع الجري أسرع من رجال الشرطة، فسيرسلون وراءك الكلاب"، حسب ما يقول جمال.
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في صور: لاجئون تقطعت بهم السبل على حدود المجر
أطفال وليد خالد، وهو ميكانيكي من أربيل – عاصمة إقليم كردستان العراق- يلعبون بالقرب من السياج الذي مدته المجر على طول حدودها. ويقول خالد إنه وصل إلى هذا المخيم قبل شهرين وأن أسرته قد واجهت عدة انتكاسات نظرا لوقوع التباس حول وثائقهم الثبوتية. "الشرطة كانت تقول لنا كل مرة: لا أعرف، لا أعرف". المكان هنا سيء ولكنه أفضل حالا من غيره.
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في صور: لاجئون تقطعت بهم السبل على حدود المجر
كيليبيا تستضيف أحد مخيمي اللاجئين في المنطقة. هنا يقيم اللاجئون القادمون من الشرق الأوسط، فيما يقيم الأفغان والباكستانيون في مخيم في هورغوس. ويقول خالد إنه يفضل البقاء في هذ المخيم، على الرغم من أن حظوظه في اجتياز الحدود لم تتحسن، إلا أنه يؤكد أنه وأسرته تعرضوا للسرقة عدة مرات في مخيمات أخرى.
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في صور: لاجئون تقطعت بهم السبل على حدود المجر
وفي الصباح التالي يقوم سائقو الشاحنات المتوجهة جنوبا بالتهكم على سكان المخيم من خلال محاكاة القردة عبر مكبرات الصوت. "في اليونان، عندما تتحدث إلى الأناس العاديين، فإنهم يظهرون تضامنهم"، على ما تقول سيدني فيرنانديز، وهي منسقة ميدانية للمنظمة الإنسانية الصربية "النجم الشمالي". وتضيف قائلة: "هنا السكان المحليون لديهم عقلية مختلفة ويرون بأنه كان يجدر بهؤلاء الناس البقاء في أوطانهم للدفاع عنها."