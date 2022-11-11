تنازلات مجرية لبروكسل للحصول على مساعدات التعافي من الجائحة

قال مسؤول أوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في بروكسل، اليوم الجمعة (11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023)، إن الحكومة اليمينية في بودابست قبلت بشروط الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق باستقلالية القضاء بالمجر، وهي كانت نقطة شائكة رئيسية في المفاوضات.

وحذر المسؤول من أن هذا كان خطوة مهمة، لكن لا يشير إلى حل كامل للنزاع. ويتردد أن أحد الشروط يتمثل في ألا يتم شغل المناصب الرئيسية في القضاء سوى بمشاركة المجلس القضائي الوطني المستقل، وهو جهة إشرافية، ما يعني منع أي نفوذ سياسي لا داعي له. كما من المقرر أن يتم إسقاط حق الحكومة المجرية في الطعن على قرارات القضاء النهائية أمام المحكمة الدستورية المختار أعضاؤها بشكل سياسي.

وذكر المصدر أنه سيتم أيضا، إلغاء قدرة المحكمة العليا على التدخل فيما يتعلق بحق القضاء في الاستئناف على أحكام محكمة العدل الأوروبية، وللحصول على أموال للتعافي من كوفيد-19 من الاتحاد الأوروبي، كان يتعين على الدول السبع والعشرين الأعضاء تقديم خطة بالمشروعات الاستثمارية والإصلاحية.

وقدمت المجر خطتها في أيار/ مايو عام 2021، لكن بسبب الهواجس في بروكسل، لم يتم بعد التوصل لاتفاق. كانت المجر تريد في البداية 7.2 مليار يورو (7.4 مليار دولار) في شكل منح، ويصل المبلغ الآن إلى 5.8 مليار يورو.

ع.ش/ ف.ي (د ب أ)