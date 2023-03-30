تمويل المنظمات الإغاثية، لماذا يتراجع؟

حصيلة جديدة ـ ارتفاع متزايد لعدد ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

"زلزال خلف قدرا من المعاناة والدمار فاق كل تصور"، يقول الرئيس الألماني. وما زال عمال الانقاذ يجدون مصاعب كبيرة في البحث عن ناجين من زلزال تركيا وسوريا، وتجدد باستمرار البيانات الخاصة بأرقام الضحايا في البلدين.