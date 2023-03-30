تمويل المنظمات الإغاثية، لماذا يتراجع؟

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الصليب الأحمر الدولي يتجه لخفض 1500 وظيفة بسبب نقص الأموال، فما السر وراء نقص تمويل المنظمات الإغاثية في وقت هي أمس الحاجة إليه، في حين يزداد الإنفاق العسكري للدول الكبرى؟
حجم الكارثة استنفر الكثير من منظمات الإغاثة فانتقلت من بلدان مختلفة لتقديم المساعدة لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا. DW تقدم لكم ورقة تعريفية عن أبرز منظمات الإغاثة الدولية التي تقدم المساعدة على الأرض في سوريا وتركيا.
الحروب والكوارث الطبيعية، تكون سبباً في افتراق العائلات في جميع أنحاء العالم. الصليب الأحمر الألماني يعمل جاهداً على إيجاد المفقودين وجمع شملهم بعائلاتهم.
"زلزال خلف قدرا من المعاناة والدمار فاق كل تصور"، يقول الرئيس الألماني. وما زال عمال الانقاذ يجدون مصاعب كبيرة في البحث عن ناجين من زلزال تركيا وسوريا، وتجدد باستمرار البيانات الخاصة بأرقام الضحايا في البلدين.
تعد حلب السورية رمزا للدمار والانقسام في البلاد، كما أنها أكثر المحافظات تضررا من زلزال فبراير/ شباط. وتتهم منظمة أمنستي الحكومة السورية والمعارضة المسلحة بمنع دخول أكثر من 100 شاحنة مساعدات إلى أكثر المناطق تضررا بحلب.
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