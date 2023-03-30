 تمويل المنظمات الإغاثية، لماذا يتراجع؟ | مسائية DW | DW | 05.04.2023

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مسائية DW

تمويل المنظمات الإغاثية، لماذا يتراجع؟

الصليب الأحمر الدولي يتجه لخفض 1500 وظيفة بسبب نقص الأموال، فما السر وراء نقص تمويل المنظمات الإغاثية في وقت هي أمس الحاجة إليه، في حين يزداد الإنفاق العسكري للدول الكبرى؟

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تعد حلب السورية رمزا للدمار والانقسام في البلاد، كما أنها أكثر المحافظات تضررا من زلزال فبراير/ شباط. وتتهم منظمة أمنستي الحكومة السورية والمعارضة المسلحة بمنع دخول أكثر من 100 شاحنة مساعدات إلى أكثر المناطق تضررا بحلب.