تمهل بيريز يفتح باب الرحيل أمام نجم ريال مدريد

ذكرت صحيفة "ABC" أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز ليس في عجلة من أمره، من أجل تمديد عقد نجم الفريق سيرجيو راموس، وأضافت الصحيفة الإسبانية أن كابتن "الميرنغي" يأمل في تمديد عقده الذي ينتهي صيف سنة 2021.

وأوضحت صحيفة "ABC" أن فلورنتينو بيريز، يفضل التمهل لبعض الوقت قبل إعطاء قراره النهائي بخصوص تجديد عقد سيرجيو راموس، وأردفت أن رئيس "الأبيض الملكي" قد يحتاج مهلة تصل إلى شهور بهدف حسم مستقبل راموس.

وأفاد نفس المصدر أن الدولي الإسباني يضع الان هدفا واحداً فقط نصب أعينه، حيث يريد سيرجيو راموس تمديد عقده مع ريال مدريد، وأضاف أن المدافع الصلب يضغط على فلورنتينو بيريز من أجل تحقيق هدفه في أقرب وقت ممكن.

من جهة أخرى، لفت نفس المصدر أن صناع القرار داخل القلعة المدريدية، يفكرون في التخلي عن راموس نهاية الموسم الحالي، مضيفاً أن فلورنتينو بيريز "غاضب بسبب قوة الدولي الإسباني داخل النادي".

وواصل نفس المصدر أن عدم تجديد إدارة ريال مدريد عقد سيرجيو راموس قد يدفع هذا الأخير إلى حزم حقائبه، والرحيل عن الفريق نهاية الموسم الحالي. يشار إلى أن سيرجيو راموس (33 عاماً)، انتقل إلى ريال مدريد سنة 2005 قادما من فريق إشبيلية. وفاز المدافع الصلب بكل الألقاب الممكنة مع ريال مدريد سواء على الصعيد المحلي أو القاري.