تمرين وضعية تمدد الفقمة

انتفاخ أسفل العين ظاهرة مزعجة تخلص منها بخطوات بسيطة

لانتفاخ الجفن السفلي أو منطقة أسفل العين أسباب عديدة، بيد أن هذا الانتفاخ مزعج لصاحبه، فالسيدات قد يحاولن إخفاءه لتأثيره على جمالهن، وبظهوره للرجال يضيف سنوات إضافية إلى أعمارهم، فما هي أفضل الطرق للتخلص من هذه المشكلة؟