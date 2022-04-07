 تمرين وضعية تمدد الفقمة | صحتك بين يديك | DW | 07.04.2022

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صحتك بين يديك

تمرين وضعية تمدد الفقمة

تقدم مدربة اللياقة البدنية أوريليا دامان تمرينا خاصا لتقوية عضلات الظهر والعمود الفقري.

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