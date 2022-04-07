تمرين وضعية تمدد الفقمة

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تقدم مدربة اللياقة البدنية أوريليا دامان تمرينا خاصا لتقوية عضلات الظهر والعمود الفقري.
آلام الظهر قد تحدث في سن مبكرة وغالبا ما تتفاقم هذه الأعراض، لتصبح مؤلمة ومزعجة باستمرار. بيد أن الخبراء يؤكدون أن تقوية عضلات الظهر كفيلة بتخليصك من الآلام. من بين هذه النصائح قاعدة 66 الرياضية، فما هي وكيف تعمل؟
لحمام الساونا تأثير مريح ومفيد في الوقت نفسه نظراً لأنه يقوي نظام القلب والأوعية الدموية بحسب ما كشفت بعض الدراسات الحديثة. ولكن هناك بعض المحاذير والقواعد التي يجب اتباعها وخصوصاً للأشخاص المصابين بأمراض القلب.
لانتفاخ الجفن السفلي أو منطقة أسفل العين أسباب عديدة، بيد أن هذا الانتفاخ مزعج لصاحبه، فالسيدات قد يحاولن إخفاءه لتأثيره على جمالهن، وبظهوره للرجال يضيف سنوات إضافية إلى أعمارهم، فما هي أفضل الطرق للتخلص من هذه المشكلة؟
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