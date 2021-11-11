 تمرين من أجل ظهر قوي وصحي | صحتك بين يديك | DW | 11.11.2021

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صحتك بين يديك

تمرين من أجل ظهر قوي وصحي

مدربة اللياقة البدنية أوريليا دامان توضح كيفية القيام بتمرين لا يقوي عضلات أسفل الظهر فحسب، بل الظهر بأكمله.

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