 تمرين من أجل أكثر من ظهر قوي وصحي | صحتك بين يديك | DW | 11.11.2021

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صحتك بين يديك

تمرين من أجل أكثر من ظهر قوي وصحي

مدربة اللياقة البدنية أوريليا دامان توضح كيفية القيام بتمرين لا يقوي عضلات أسفل الظهر فحسب، بل أيضا الظهر بأكمله.

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