تمرين من أجل أكثر من ظهر قوي وصحي

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مدربة اللياقة البدنية أوريليا دامان توضح كيفية القيام بتمرين لا يقوي عضلات أسفل الظهر فحسب، بل أيضا الظهر بأكمله.
آلام الظهر قد تحدث في سن مبكرة وغالبا ما تتفاقم هذه الأعراض، لتصبح مؤلمة ومزعجة باستمرار. بيد أن الخبراء يؤكدون أن تقوية عضلات الظهر كفيلة بتخليصك من الآلام. من بين هذه النصائح قاعدة 66 الرياضية، فما هي وكيف تعمل؟
تضطر ظروف الحياة العديد من النساء للعمل بشكل طبيعي حتى أسابيع قليلة قبل الوضع. وتزيد الأعمال المكتبية من معاناة المرأة الحامل إذ تتضاعف آلام الظهر خاصة للتي تضطر للجلوس لفترات طويلة أمام المكتب. طرق بسيطة للتخلص من ذلك.
لا شك أن المثل الشعبي القائل "تغدى وتمدى، وتعشى وتمشى!" الذي كان يضرب كنصيحة للمحافظة على صحة الجسم لم يأتِ من فراغ. العلم الحديث أثبت أن المشي بعد تناول العشاء مباشرة يساعد على إنقاص الوزن أفضل من فترة الصباح والظهر.
في فصل الشتاء، يصبح الناس أكثر كسلا للخروج من المنزل وممارسة الرياضة. نقدم إليك بعض النصائح الفعالة التي تساعدك في عملية حرق الدهون والسعرات الحرارية وأنت داخل منزلك.
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