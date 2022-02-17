تمرين لوسط الجسم

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تقدم مدربة اللياقة البدنية أوريليا دامان تمريناً للبطن والظهر معا.
يدخل الثوم في العديد من الوصفات التقليدية لعلاج نزلات البرد وآلام الظهر. ويعود استخدام الثوم في علاج الالتهابات إلى آلاف السنين، واستخدمه القدماء في علاج مرض الطاعون. بيد أن دراسات رصدت بعض الآثار الجانبية له، فما هي؟
غالباَ ما يتم التغاضي عن التهابات البنكرياس. ومع ذلك، يمكن أن تكون خطيرة. وإذا كان البنكرياس ملتهباً فإن المساعدة الطبية ضرورية، وهناك مؤشرات تدل على ذلك لا يمكن تجاهلها.
قد يعاني البعض في شهر رمضان من انتفاخ وآلام البطن، الغازات المحرجة والإمساك. هذه الأعراض لسيت مزعجة، فحسب بل تؤثر على مزاج الإنسان خلال الصوم. غير أن علاج عسر الهضم قد يكون في مطبخك!
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