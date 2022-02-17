تمرين لوسط الجسم

الثوم.. فوائد طبية كثيرة لا تخلو من بعض الآثار الجانبية

يدخل الثوم في العديد من الوصفات التقليدية لعلاج نزلات البرد وآلام الظهر. ويعود استخدام الثوم في علاج الالتهابات إلى آلاف السنين، واستخدمه القدماء في علاج مرض الطاعون. بيد أن دراسات رصدت بعض الآثار الجانبية له، فما هي؟