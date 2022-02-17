 تمرين لوسط الجسم | صحتك بين يديك | DW | 17.02.2022

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صحتك بين يديك

تمرين لوسط الجسم

تقدم مدربة اللياقة البدنية أوريليا دامان تمريناً للبطن والظهر معا.

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