 تمرين للياقة العضلات | صحتك بين يديك | DW | 22.07.2022

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صحتك بين يديك

تمرين للياقة العضلات

عبر هذا التمرين البسيط من مدربة اللياقة البدنية Aurelia Damann ، يمكنكم تدريب عضلاتكم، وللحصول أيضاً على ذراعين جميلتين.

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