تمرين للياقة العضلات

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عبر هذا التمرين البسيط من مدربة اللياقة البدنية Aurelia Damann ، يمكنكم تدريب عضلاتكم، وللحصول أيضاً على ذراعين جميلتين.
من الرائع أن يمارس كل منا الرياضة لكن مع تقدمنا في العمرلا تصبح كفاءة العضلات وأجهزة الجسم كما كانت عليه في السابق. لذلك يحذر خبراء الرياضة والتغذية من ممارسات رياضية قد تكون ضارة في الأعمار الكبيرة.
يبدو الأمر أنه ضرب من الخيال، لكن الحقيقة قد تكون أغرب من الخيال. راهب هندي يرفع ذراعه لما يقرب من 50 عاماً ولا يمكنه خفضها، لماذا أراد هذا الراهب ابقاء يده مرفوعة؟ وما رأي الطب بهذه الحالة الغريبة؟
ممارسة الأطفال للرياضة له فوائد صحية كثيرة، والتي يبدو أنها لا تقتصر على تأثيرها الإيجابي على الجسم فقط. وفقاً لدراسة حديثة، فإن ممارسة السباحة على وجه التحديد تحسّن من قدرة الأطفال على التعلم. كيف يحدث ذلك؟
تتسبب الحوادث والتمارين الرياضية في ألم الكتف، لكن الألم قد يكون مؤشرا على خلل في الأجهزة الداخلية للجسم أو اضطراب بعض الوظائف. وتكثر هذه المشكلة بين كبار السن بوجه خاص ويمكن تخفيفها بخطوات بسيطة إلى جانب العلاج الطبي.
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