تمرين فتح الحوض لمزيد من المرونة

هذه التغييرات البسيطة في يومك قد تجنبك نزلات برد الشتاء!

نزلات البرد الحادة خلال الأشهر الباردة من السنة، هو أكثر ما يزعج بعضنا. لكن ما لا يدركه الكثير منا هو أن هناك الوقاية سهلة وهناك تغييرات بسيطة يمكننا إدراجها خلال حياتنا اليومية لها نتائج فعالة ضد نزلات البرد.