 تمرين فتح الحوض لمزيد من المرونة | صحتك بين يديك | DW | 16.02.2023

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صحتك بين يديك

تمرين فتح الحوض لمزيد من المرونة

إن كنتم من الذين يقضون أوقاتا طويلة في وضعية الجلوس، يمكنكم أداء هذا التمرين للحفاظ على مرونة الحوض وتقوية عضلات السيقان والأرداف.

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