تمرين فتح الحوض لمزيد من المرونة

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إن كنتم من الذين يقضون أوقاتا طويلة في وضعية الجلوس، يمكنكم أداء هذا التمرين للحفاظ على مرونة الحوض وتقوية عضلات السيقان والأرداف.
نزلات البرد الحادة خلال الأشهر الباردة من السنة، هو أكثر ما يزعج بعضنا. لكن ما لا يدركه الكثير منا هو أن هناك الوقاية سهلة وهناك تغييرات بسيطة يمكننا إدراجها خلال حياتنا اليومية لها نتائج فعالة ضد نزلات البرد.
بعد رصد أربع إصابات بسرطان الخصية في الدوري الألماني (بوندسليغا)، أثيرت تساؤلات عما إذا كان هناك ارتباط بين احتراف كرة القدم والإصابة بهذا المرض الخطير أم أن الأمر مجرد صدفة؟ ولتوضيح الأمر، تحدثت DW مع أطباء متخصصين.
ممارسة الرياضة قبل النوم تسبب الأرق، تناول كوب من الحليب الدافئ مع العسل يساعد على النوم بسرعة. هذه وغيرها مجموعة من الأقوال المتداولة بين الكثير من الناس بخصوص النوم. لكن ما حقيقة هذه الادعاءات من الناحية العلمية؟
التأمل رياضة روحية ولها فوائد صحية جسدية وذهنية كثيرة إذا أحسن تطبيقها، وانتشرت عدة طرق للتأمل في مختلف أنحاء العالم لفوائدها الكثيرة. تعرف على بعض هذه الطقوس وكيفية أدائها واختر ما تناسبك.
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