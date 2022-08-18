تمرين سهل للتخلص من آلام الكتفين

خبراء: فقدان حاسة الشم يؤثر على السلوك الجنسي والعلاقات العاطفية

فقدان حاسة الشم يعد أحد الآثار الجانبية الشائعة للإصابة بكورونا، لكن تداعيات هذا الأمر لا تقتصر فقط على عدم التمكن أحيانا من تجنب مخاطر، فالأنف له دور أيضا في العلاقات العاطفية وضمنها السلوك الجنسي والصداقات، بحسب دراسة.