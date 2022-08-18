 تمرين سهل للتخلص من آلام الكتفين | صحتك بين يديك | DW | 10.02.2023

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صحتك بين يديك

تمرين سهل للتخلص من آلام الكتفين

هل تعانون من شد الكتفين او تشنجها؟ ننصحكم بمتابعة وتطبيق التمرين التالي

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