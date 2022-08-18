تمرين سهل للتخلص من آلام الكتفين

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أطلقت كوريا الشمالية أربع صواريخ بالستية مجددًا باتجاه البحر قبيل مشاركة قاذفة استراتيجية أمريكية في أكبر مناورات جوية مشتركة مع كوريا الجنوبية. وهددت بيونغ يانغ سيول وواشنطن بـ"دفع أكبر ثمن في التاريخ".
فقدان حاسة الشم يعد أحد الآثار الجانبية الشائعة للإصابة بكورونا، لكن تداعيات هذا الأمر لا تقتصر فقط على عدم التمكن أحيانا من تجنب مخاطر، فالأنف له دور أيضا في العلاقات العاطفية وضمنها السلوك الجنسي والصداقات، بحسب دراسة.
بعدما أثارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي حفيظة بكين عبر زيارة تايوان في وقت سابق هذا الشهر، يقوم وفد أمريكي جديد من الكونغرس بزيارة للجزيرة. وفي ألمانيا رحب زعيم المعارضة بنية بعض النواب بزيارة تايوان.
سواء تعلق الأمر بصواريخ باتريوت أم دبابات أم طائرات، فإن تسليح الغرب لأوكرانيا سار من الرفض المطلق في البداية إلى الموافقة في النهاية. هذا الأخذ والرد والتناقض ألقى بظلال ثقيلة جديدة على العلاقة بين واشنطن وبرلين.
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