تمرين خاص للجزء العلوي من الجسم

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مدربة اللياقة البدنية أوريليا دامان تقدم لنا في هذا التقرير تمريناً للذراعين والكتفين وأعلى الظهر.
من الرائع أن يمارس كل منا الرياضة لكن مع تقدمنا في العمرلا تصبح كفاءة العضلات وأجهزة الجسم كما كانت عليه في السابق. لذلك يحذر خبراء الرياضة والتغذية من ممارسات رياضية قد تكون ضارة في الأعمار الكبيرة.
عادة ما يتلقى المصابون بالسرطان نصائح للراحة وعدم بذل مجهود، لكن الأطباء يرون أنه عند الإصابة بسرطان الثدي تكون ممارسة الرياضة عاملًا محفزًا للشفاء من المرض. فكيف ذلك؟
تتسبب الحوادث والتمارين الرياضية في ألم الكتف، لكن الألم قد يكون مؤشرا على خلل في الأجهزة الداخلية للجسم أو اضطراب بعض الوظائف. وتكثر هذه المشكلة بين كبار السن بوجه خاص ويمكن تخفيفها بخطوات بسيطة إلى جانب العلاج الطبي.
على عكس الأعراض التقليدية للنوبة القلبية التي تظهر عند الرجال، هناك علامات غير نمطية وغير محددة للمرض نفسه عند النساء، ما يؤخر تشخيص النوبة القلبية في كثير من الأحيان. فما السبب في هذا الإختلاف؟
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