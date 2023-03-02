 تمرين خاص للجزء العلوي من الجسم | صحتك بين يديك | DW | 02.03.2023

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صحتك بين يديك

تمرين خاص للجزء العلوي من الجسم

مدربة اللياقة البدنية أوريليا دامان تقدم لنا في هذا التقرير تمريناً للذراعين والكتفين وأعلى الظهر.

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