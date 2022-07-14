 تمرين اللياقة البدنية: شد عضلات الورك | صحتك بين يديك | DW | 14.07.2022

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صحتك بين يديك

تمرين اللياقة البدنية: شد عضلات الورك

مدربة اللياقة البدنية آوريليا دامان تقدم تمرين شد لعضلات الورك.

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