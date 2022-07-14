تمرين اللياقة البدنية: شد عضلات الورك

كيف السبيل إلى صحة أمثل في شتاء كورونا؟

الشتاء القارس بشمسه الخجولة ونهاراته القصيرة على الأبواب: انخفاض معدلات الطاقة في الجسم، وجفاف، وضعف في المناعة، وتراجع الحالة المزاجية. جائحة كورونا وما يرافقها من إجراءات وتدابير لاحتواء انتشار الفيروس تزيد الطين بلة.