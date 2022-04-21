تمرين الاسترخاء لتنشيط الحواس

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عالم النفس مارتن شميد يقدم في "صحتك بين يديك" نصائح حول كيفية الاسترخاء. واليوم عن الحواس.
نحن في إجازة لكننا لا نستطيع النوم بشكل مريح، وخاصة في الليلة الأولى؟ هذه الحالة تصيب الكثير من الناس، ما شجع باحثون أمريكيون على دراستها واكتشفوا ما تفعله الأسرة الغريبة بالدماغ. وشرحوا طبيعة هذه المشكلة.
غالبا ما يخطط الكثيرون للبدء في ممارسة الرياضة أو الجري اليومي، في بداية عام جديد أو مع الاحتفال بعيد ميلادهم، لكن هذه الخطط سرعان ما تتأجل نتيجة للكسل. نقدم إليك نصائح للتخلص من الكسل والبدء في ممارسة الرياضة.
لماذا العناق واللمس مهم للبشر؟ ما فائدة التواصل الجسدي بين العائلة وأفراد المجتمع ولماذا بدون هذا التواصل لن يمكن للإنسان أن يحصل على توازن نفسي وعصبي، وهل هناك حل لمن يعيشون بمفردهم؟ نصائح مهمة في هذا المجال.
عندما تجتمع قيود الحد من انتشار كورونا مع أيام الشتاء الباردة، فأنت بحاجة للبهجة أكثر من أي وقت مضى. القفز فوق مياه الأمطار ومكالمات الفيديو المنتظمة مع الأصدقاء، بعض الأفكار غير التقليدية قد تبعد عنك الشعور بالاكتئاب.
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