 تمرين الاسترخاء لتنشيط الحواس | صحتك بين يديك | DW | 27.04.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صحتك بين يديك

تمرين الاسترخاء لتنشيط الحواس

عالم النفس مارتن شميد يقدم في "صحتك بين يديك" نصائح حول كيفية الاسترخاء. واليوم عن الحواس.

مشاهدة الفيديو 01:01

المزيد من المركز الإعلامي

آلام المعدة

آلام المعدة 21.04.2022

عندما يسقط الأطفال

عندما يسقط الأطفال 21.04.2022

أجزاء صغيرة وخطيرة

أجزاء صغيرة وخطيرة 21.04.2022

DW In Good Shape Sendungslogo arabisch

صحتك بين يديك - تفاعل الجسد والروح والأفكار 14.04.2022

المزيد German News Service

REV ET Michael Fröhlich © DW Schlagworte: Michael Fröhlich, Düsseldorf, Oldtimer, Autofriedhof, Kunstinstallation, Jaguar, Rolls Royce

عالم سيارات غريب 28.04.2022

REV Electrfied Mercedes EQS

مرسيدس إي كيو إس الكهربائية من الفئة إس 21.04.2022

DW Jaafar Talk Sendungslogo

"حوار مختلف مع رحمة رياض!" الجزء الثاني 20.04.2022

يقدم لهم صاحب مطعم مغربي في برلين وجبات الافطار الرمضاني مجانا للطلبة العرب الفارين من الحرب في أوكرانيا.

برلين .. مبادرة إفطار للطلاب العرب الفارين من آوكرانيا 19.04.2022

المزيد صحتك بين يديك

DW In Good Shape Sendungslogo arabisch

صحتك بين يديك - الإسعاف في الحالات الطارئة 21.04.2022

تمارين مع أوريليا

تمارين مع أوريليا 21.04.2022

التعايش مع الحروق

التعايش مع الحروق 21.04.2022

الإنعاش عند السكتة القلبية

الإنعاش عند السكتة القلبية 21.04.2022

اقرأ أيضا

ILLUSTRATION - Ein Mann liegt am 31.10.2016 in Hamburg wach in seinem Bett und schaut auf den Wecker auf seinem Nachttisch (gestellte Szene). Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

لماذا لا ننام بصورة مريحة في غير أسرتنا؟ 20.11.2021

نحن في إجازة لكننا لا نستطيع النوم بشكل مريح، وخاصة في الليلة الأولى؟ هذه الحالة تصيب الكثير من الناس، ما شجع باحثون أمريكيون على دراستها واكتشفوا ما تفعله الأسرة الغريبة بالدماغ. وشرحوا طبيعة هذه المشكلة.

group of young people runs at the beach on beautiful summer sunset

لحياة صحية.. لا تؤجل رياضة اليوم إلى الغد! 25.05.2021

غالبا ما يخطط الكثيرون للبدء في ممارسة الرياضة أو الجري اليومي، في بداية عام جديد أو مع الاحتفال بعيد ميلادهم، لكن هذه الخطط سرعان ما تتأجل نتيجة للكسل.  نقدم إليك نصائح للتخلص من الكسل والبدء في ممارسة الرياضة.

01.06.2020, Niederlande, Amsterdam: Ein Tourist bekommt vor dem wiedereröffneten Rijksmuseum eine «Kunst-Umarmung» von einem Mann, der ein weißes, desinfiziertes Kostüm trägt. Foto: Peter Dejong/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

أهمية العناق والتواصل.. حتى في زمن كورونا 06.12.2020

لماذا العناق واللمس مهم للبشر؟ ما فائدة التواصل الجسدي بين العائلة وأفراد المجتمع ولماذا بدون هذا التواصل لن يمكن للإنسان أن يحصل على توازن نفسي وعصبي، وهل هناك حل لمن يعيشون بمفردهم؟ نصائح مهمة في هذا المجال.

ILLUSTRATION - Eine Frau liegt am 07.09.2015 in Berlin auf einem Balkon in einer Haengematte und liest auf ihrem E-Book-Reader ein Buch. Foto: Florian Schuh | Verwendung weltweit

شتاء وكورونا؟ أفكار تضفي البهجة على أيام الإغلاق! 05.11.2020

عندما تجتمع قيود الحد من انتشار كورونا مع أيام الشتاء الباردة، فأنت بحاجة للبهجة أكثر من أي وقت مضى. القفز فوق مياه الأمطار ومكالمات الفيديو المنتظمة مع الأصدقاء، بعض الأفكار غير التقليدية قد تبعد عنك الشعور بالاكتئاب.