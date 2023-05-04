تمرين أسفل الظهر

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مدربة اللياقة البدنية تقدم في هذا العدد تمرينا فعالاً لتخفيف آلام منطقة أسفل الظهر.
مظهر الشباب الدائم هو مطلب الجميع، بيد أن السر يكمن في العضلات وتدريبها كما تفيد الدراسات فالتعامل السليم مع عضلات الجسم وراء الاحتفاظ باللياقة رغم التقدم في العمر، ولا تحتاج هذه التدريبات عادة لجهد كبير لكن لأداء سليم.
نجح فريق من الخبراء في الاستعانة بتقنية معتمدة لعلاج أمراض الجهاز التنفسي، لاستخدامها لعلاج ضغط الدم المرتفع. الطريقة طبيعية ولا تحتاج إلا لخمس دقائق في اليوم ، لكنها فعّالة وتجنبنا تناول الأدوية.
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