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تمديد حظر التجول في سريلانكا بعد أيام من الاحتجاجات التي تخللتها أعمال عنف دامية، والمتظاهرون يطالبون باستقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا، الذين يتهمونه بالتسبب في أزمة اقتصادية حادة
في باريس وقعت صدامات بين الشرطة ومتظاهرين في عيد العمال، فيما تعرضت عمدة برلين للسب والقذف بالبيض، وشهدت إسطنبول مواجهات مع متظاهرين اعتقل خلالها العشرات، أما في أثينا فقد تظاهر الآلاف احتجاجا على تفشي الغلاء.
بعد أيام من إدانة المعارض عثمان كافالا، اعتقلت شرطة مكافحة الشغب في تركيا عشرات المتظاهرين ممن حاولوا الوصول إلى ميدان تقسيم الرئيسي في إسطنبول للمشاركة في مظاهرة يوم عيد العمال احتجاجا على الأزمة الاقتصادية.
أعلن معارض سياسي تونسي بارز لنظام بن علي عن تأسيس جبهة سياسية معارضة تهدف لتجميع القوى الديموقراطية و"إنقاذ" البلاد من ازمة سياسية واقتصادية عميقة.
احتجاجات في سويسرا ضد الغزو الروسي لأوكرانيا. وفي روسيا ذاتها، أعلن معارضون اعتصاما في نحو ثلاثين مدينة روسية واحتجوا أيضا على "انهيار الاقتصاد وضد بوتين" وللإفراج عن المعارض نافالني. ليتم القبض على نحو 200 شخص.
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