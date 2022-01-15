 تمديد حظر التجول في سريلانكا بعد أيام من الاحتجاجات التي تخللتها أعمال عنف دامية | DW الأخبار | DW | 11.05.2022

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تمديد حظر التجول في سريلانكا بعد أيام من الاحتجاجات التي تخللتها أعمال عنف دامية

تمديد حظر التجول في سريلانكا بعد أيام من الاحتجاجات التي تخللتها أعمال عنف دامية، والمتظاهرون يطالبون باستقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا، الذين يتهمونه بالتسبب في أزمة اقتصادية حادة

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