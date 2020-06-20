تمثال لينين يعود لألمانيا في زمن إسقاط التماثيل في العالم

بعد أكثر من 30 عاماً على انتهاء التجربة الشيوعية على الأراضي الألمانية، أزاح حزب يساري ألماني متشدد الستار عن نصب يجسد لينين في مدينة غيلسنكيرشن (غرب البلاد). وقال الحزب، واسمه الحزب الماركسي اللينيني الألماني، إنه أول تمثال من نوعه ينصب على أراضي ألمانيا الغربية السابقة، بعد عقود من انهيار الدولة الشيوعية في ألمانيا وسقوط جدار برلين وانحلال شرطة "شتازي" السرية المرعبة.
وأوضحت غابي فيشتنر رئيسة الحزب في بيان: "لقد انتهت حقبة المعالم الأثرية للعنصريين والمعادين للسامية والفاشيين والمعادين للشيوعية". وأضافت أنه، على النقيض من ذلك، "كان لينين مفكراً سابقاً لعصره بأهمية العالم التاريخية، وهو مناضل مبكر من أجل الحرية والديموقراطية".
ولم يرحب الجميع في غيلسنكيرشن، المركز السابق لمنطقة الرور الصناعية والتعدينية بألمانيا بتمثال الزعيم الشيوعي؛ إذ اعترض ممثلون لأحزاب رئيسية في المنطقة على التمثال قائلين "إن لينين يمثل العنف والقمع والإرهاب والمعاناة الإنسانية المروعة". وأضافوا أنهم لن يتسامحوا "مع مثل هذا الرمز المعادي للديموقراطية" في منطقتهم، داعين إلى استخدام "كل الوسائل القانونية" لعرقلة نصبه.
بيد أن المحكمة للعليا في مونستر رفضت مساعي منع إقامة التمثال على أساس مزاعم بأنه سيؤثر على مبنى تاريخي في الموقع نفسه.
وحاز الحزب الماركسي اللينيني في ألمانيا على اهتمام من أماكن بعيدة مثل روسيا، واحتفل بإزاحة الستار عن التمثال بالنقانق والحلوى فيما حض الضيوف على الحفاظ على التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات لتغطية الأنف والفم لمكافحة فيروس كورونا.
ويشار إلى أن إقامة تمثال للينين يأتي في وقت شهدت فيه الولايات المتحدة وبريطانيا وبلجيكا تخريب تماثيل لكريستوفر كولومبوس وتاجر العبيد إدوارد كولستن والملك ليوبولد الثاني الحاكم البلجيكي الوحشي للكونغو.
خ.س/ أ.ح (أ ف ب)
-
"قصر الجمهورية".. هدم أحد أبرز معالم ألمانيا الشرقية السابقة
أحد معالم ألمانيا الشرقية
تم افتتاح قصر الجمهورية في 23 أبريل عام 1976، امتد بناؤه لـ 32 شهرًا. المبنى يتميز بواجهته ذات اللون البني المذهب. وقد احتضن حفلات موسيقى الروك، وعروض مسرحية فضلا عن عروض أزياء. يحتوي المبنى على بهو واسع ومطاعم وقاعة مناسبات الكبيرة، جعله بمثابة قصر ثقافي.
-
"قصر الجمهورية".. هدم أحد أبرز معالم ألمانيا الشرقية السابقة
"بالازو بروزو"
وبفضل الإضاءة الفخمة والديكور البهيج، استطاع قصر الجمهورية أن يحصل على لقب "بالازو بروزو". في عام 1990، تم إغلاق المبنى من قبل أول برلمان منتخب ديمقراطيا في ألمانيا الشرقية ولم تكن الفترة التي تم استخدام المبنى فيها يتجاوز بعد 14 عاما.
-
"قصر الجمهورية".. هدم أحد أبرز معالم ألمانيا الشرقية السابقة
منتدى ثقافي بديل
في 19 يناير 2003 تم اتخاذ القرار الثالث والأخير لهدم المبنى. دعا البرلمان الألماني إلى إقامة منتدى ثقافي جديد في قلب برلين.
-
"قصر الجمهورية".. هدم أحد أبرز معالم ألمانيا الشرقية السابقة
تأخر عملية الهدم
كان من المفروض أن تنتهي أعمال الهدم بحلول عام 2007 ، إلا أن إزالة مادة الأسبستوس من المبنى كان أكثر صعوبة من المتوقع. وبسبب تجاوز الجدول الزمني المقرر لهدم المبنى، تعدت عملية الهدم الميزانية التي كانت مخصصة لذلك، فارتفعت التكاليف بعشرات الملايين من اليورو.
-
"قصر الجمهورية".. هدم أحد أبرز معالم ألمانيا الشرقية السابقة
هيكل ليس إلا
بعد إغلاق القصر في عام 1990، تم تفكيك المبنى ببطء. عندما بدأت عملية الهدم في ربيع عام 2006، كان لا بد من التخلص من أكثر من 500 طن من الزجاج، و 20 ألف طن من الفولاذ، بالإضافة إلى 56 ألف طن من الإسمنت.
-
"قصر الجمهورية".. هدم أحد أبرز معالم ألمانيا الشرقية السابقة
مدة الهدم تجاوزت مدة البناء
مع نهاية 2008 تمت إزالة الجزء الأخير من المبنى. استغرقت عملية الهدم وقتًا أطول من مدة بنائه والتي استغرقت 32 شهرًا. كان يلزم سد أكثر من 100 ألف متر مكعب بالرمال للحفاظ على كاتدرائية برلين في الجهة المقابلة.
-
"قصر الجمهورية".. هدم أحد أبرز معالم ألمانيا الشرقية السابقة
صندوق هومبولت
بعد فترة وجيزة من اختفاء "قصر الجمهورية"، البناء تحول إلى بناء أخضر. في عام 2011، تم إنشاء " Humboldt Box" المؤقت، مركز معلومات ومعارض تفاعلية حيث يمكن لسكان برلين والزوار إلقاء نظرة على مخطط قصر مدينة برلين و" Humboldt Box".
-
"قصر الجمهورية".. هدم أحد أبرز معالم ألمانيا الشرقية السابقة
قصر برلين الجديد
إلى حد بعيد، اكتمل بناء مبنى قصر برلين الجديد الذي بلغت تكاليف تشييده حوالي 590 مليون يورو. ومن المرتقب افتتاح المبنى في نهاية عام 2019. إعداد يان بروك