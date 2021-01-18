تمثال ضخم لعضو أنثوي يثير الجدل في البرازيل

أثار تمثال فني كبير على شكل الفرج الأنثوي في شمال شرق البرازيل ردود فعل غاضبة في البلاد، وتحولت الانتقادات الموجهة للعمل الفني إلى السياسة بعد دخول داعمي الرئيس بولسونارو على الخط مطالبين بمواجهته بتمثال لقضيب عملاق.
على بعد نحو ألفي كيلو متر شمال أشهر معلم بالبرازيل وهو تمثال المسيح الفادي بذراعيه الممتدتين فوق ريو دي جانيرو، يوجد مشهد جديد آخر مثير للجدل. يثير تمثال فني كبيرعلى شكل الفرج الأنثوي، ويوجد في ولاية بيرنامبوكو بشمال شرق البلاد، ردود فعل غاضبة عبر البرازيل.
فإلى جانب الإشادة التي انهالت عبر الإنترنت، كان هناك أيضا انتقاد للفنانة البرازيلية يوليانا نوتاري وأغلبه من داعمي الرئيس جايير بولسونارو المنتمي لأقصى اليمين. وعبر تويتر، قال أولافو دي كارفالهو الذي ينظر له كمُعلم بولسونارو، متهكما على العمل الفني ،إنه بدلا من انتقاده عبر الإنترنت يجب مواجهته بقضيب عملاق. وكتبت نوتاري في معرض تقديم عملها المسمى "ديفا" تقول: "استخدم الفن لمناقشة قضايا متعلقة بإشكالية النوع من وجهة نظر أنثوية".
واليوم فإن هذه القضايا ذات طبيعة ملحة بشكل متزايد، على حد قولها. وتسبب بولسونارو في الماضي في غضب متكرر بإصداره تعليقات بشأن المرأة وعارض الفن الذي يعتبره يساريا.
ز.أ.ب/ح.ز (د ب أ)
كشفت نتائج دراسة حديثة أن الرجال البدناء يمارسون الجنس بصورة أفضل من نظرائهم النحفاء، وكذلك أن النساء البدينات يمارسن الجنس أكثر وأفضل من النحيفات. كيف ذلك؟
يبدو أن بعض صالات السينما الشعبية في العاصمة اللبنانية لم تعد مكانا للا ستمتاع بالفن السابع بل مجمعا للمخدرات والجريمة والممارسات الجنسية. وتزداد هذه الظاهرة سوءا مع تحديات الفقر وغياب الأمن في المناطق المحيطة بها.