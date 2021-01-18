تمثال ضخم لعضو أنثوي يثير الجدل في البرازيل

على بعد نحو ألفي كيلو متر شمال أشهر معلم بالبرازيل وهو تمثال المسيح الفادي بذراعيه الممتدتين فوق ريو دي جانيرو، يوجد مشهد جديد آخر مثير للجدل. يثير تمثال فني كبيرعلى شكل الفرج الأنثوي، ويوجد في ولاية بيرنامبوكو بشمال شرق البلاد، ردود فعل غاضبة عبر البرازيل.

فإلى جانب الإشادة التي انهالت عبر الإنترنت، كان هناك أيضا انتقاد للفنانة البرازيلية يوليانا نوتاري وأغلبه من داعمي الرئيس جايير بولسونارو المنتمي لأقصى اليمين. وعبر تويتر، قال أولافو دي كارفالهو الذي ينظر له كمُعلم بولسونارو، متهكما على العمل الفني ،إنه بدلا من انتقاده عبر الإنترنت يجب مواجهته بقضيب عملاق. وكتبت نوتاري في معرض تقديم عملها المسمى "ديفا" تقول: "استخدم الفن لمناقشة قضايا متعلقة بإشكالية النوع من وجهة نظر أنثوية".

واليوم فإن هذه القضايا ذات طبيعة ملحة بشكل متزايد، على حد قولها. وتسبب بولسونارو في الماضي في غضب متكرر بإصداره تعليقات بشأن المرأة وعارض الفن الذي يعتبره يساريا.

ز.أ.ب/ح.ز (د ب أ)