 تمثال ضخم لعضو أنثوي يثير الجدل في البرازيل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.01.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

تمثال ضخم لعضو أنثوي يثير الجدل في البرازيل

أثار تمثال فني كبير على شكل الفرج الأنثوي في شمال شرق البرازيل ردود فعل غاضبة في البلاد، وتحولت الانتقادات الموجهة للعمل الفني إلى السياسة بعد دخول داعمي الرئيس بولسونارو على الخط مطالبين بمواجهته بتمثال لقضيب عملاق.

أرشيف: صورة رمزية للعضو الجنسي للمرأة، فلورونس شليخته (متحف العضو الجنسي الأنثوي 2019)

أرشيف: صورة رمزية للعضو الجنسي للمرأة، فلورونس شليخته (متحف العضو الجنسي الأنثوي 2019)

على بعد نحو ألفي كيلو متر شمال أشهر معلم بالبرازيل وهو تمثال المسيح الفادي بذراعيه الممتدتين فوق ريو دي جانيرو، يوجد مشهد جديد آخر مثير للجدل. يثير تمثال فني كبيرعلى شكل الفرج الأنثوي، ويوجد في ولاية بيرنامبوكو بشمال شرق البلاد، ردود فعل غاضبة عبر البرازيل.

فإلى جانب الإشادة التي انهالت عبر الإنترنت، كان هناك أيضا انتقاد للفنانة البرازيلية يوليانا نوتاري وأغلبه من داعمي الرئيس جايير بولسونارو المنتمي لأقصى اليمين. وعبر تويتر، قال أولافو دي كارفالهو الذي ينظر له كمُعلم بولسونارو، متهكما على العمل الفني ،إنه بدلا من انتقاده عبر الإنترنت يجب مواجهته بقضيب عملاق. وكتبت نوتاري في معرض تقديم عملها المسمى "ديفا" تقول: "استخدم الفن لمناقشة قضايا متعلقة بإشكالية النوع من وجهة نظر أنثوية". 

واليوم فإن هذه القضايا ذات طبيعة ملحة بشكل متزايد، على حد قولها. وتسبب بولسونارو في الماضي في غضب متكرر بإصداره تعليقات بشأن المرأة وعارض الفن الذي يعتبره يساريا. 

ز.أ.ب/ح.ز (د ب أ)

 

 

مختارات

دراسة: البدناء يتفوقون على النحفاء في ممارسة الجنس

كشفت نتائج دراسة حديثة أن الرجال البدناء يمارسون الجنس بصورة أفضل من نظرائهم النحفاء، وكذلك أن النساء البدينات يمارسن الجنس أكثر وأفضل من النحيفات. كيف ذلك؟  

بيروت – "مخدرات وجنس في بعض صالات السينما الشعبية"

يبدو أن بعض صالات السينما الشعبية في العاصمة اللبنانية لم تعد مكانا للا ستمتاع بالفن السابع بل مجمعا للمخدرات والجريمة والممارسات الجنسية. وتزداد هذه الظاهرة سوءا مع تحديات الفقر وغياب الأمن في المناطق المحيطة بها.  

تركيا ـ السجن أكثر من ألف عام لـ"داعية تلفزيوني" مثير للجدل

حكمت محكمة تركية بالسجن لأكثر من ألف عام للداعية عدنان أوكتار لإدانته بتهم تشمل الاعتداء الجنسي على أطفال والتجسس ودعم الإرهاب. أوكتار اشتهر بظهوره التلفزيوني محاطا بنساء يرقصن بملابس مثيرة أثناء تقديمه مناظرات دينية.  

السرير في الفن.. نقطة التقاء الجنس والحياة والموت

السرير ليس فقط مكاناً للنوم، بل فيه توهب الحياة ويُمارس الحب أو يزوره الموت أو تسوده الوحدة أو حتى العنف. ويسلط معرض معرض فني في العاصمة النمساوية فيينا الضوء على السرير كرمز في الفن.  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  