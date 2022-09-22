تمارين مع أوريليا

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مدربة اللياقة البدنية أوريليا دامان تقدم تمارين للكتفين والذراعين.
تتسبب الحوادث والتمارين الرياضية في ألم الكتف، لكن الألم قد يكون مؤشرا على خلل في الأجهزة الداخلية للجسم أو اضطراب بعض الوظائف. وتكثر هذه المشكلة بين كبار السن بوجه خاص ويمكن تخفيفها بخطوات بسيطة إلى جانب العلاج الطبي.
من الرائع أن يمارس كل منا الرياضة لكن مع تقدمنا في العمرلا تصبح كفاءة العضلات وأجهزة الجسم كما كانت عليه في السابق. لذلك يحذر خبراء الرياضة والتغذية من ممارسات رياضية قد تكون ضارة في الأعمار الكبيرة.
في حادثة تذكر بمأساة الطفل المغربي ريان، حاول عمال الإنقاذ الوصول إلى طفل أنزلق في بئر عميقة وجافة في جنوب شرق أفغانستان وبقي عالقا فيها لمدة ثلاثة أيام، لكن الطفل توفي، حسب مصادر أفغانية.
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