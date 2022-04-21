تمارين مع أوريليا

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مدربة اللياقة البدنية أوريليا دامان وتمارين التمدد للجميع.
إلى جانب سهولة تعرضها للسرقة، دراسة علمية تحذر من خطر وضع محفظة الجيب في الجيب الخلفي، حيث اعتاد معظم الرجال الاحتفاظ بها. فما هي المشاكل الصحية التي قد يتسبب بها موقع محفظة الجيب ولماذا؟
قد تتسبب تجهيزات السرير من فرش ومراتب ووسائد وأغطية في مشاكل في نوم الإنسان. ولذلك ينصح خبراء بالانتباه إلى ما يناسب الشخص من تلك المستلزمات كي يستمتع بنوم أكثر راحة، وبالتي يحافظ على صحته ومردوده العملي.
آلام الظهر قد تحدث في سن مبكرة وغالبا ما تتفاقم هذه الأعراض، لتصبح مؤلمة ومزعجة باستمرار. بيد أن الخبراء يؤكدون أن تقوية عضلات الظهر كفيلة بتخليصك من الآلام. من بين هذه النصائح قاعدة 66 الرياضية، فما هي وكيف تعمل؟
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