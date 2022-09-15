تمارين لياقة بدنية للقوة والتنسيق

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أوريليا دامان تعرض تمارين لياقة بدنية تساعد كافة الجسم.
خلصت دراسة حديثة إلى أن تحسين اللياقة البدنية لا يحتاج إلى أكثر من ربع ساعة في اليوم، مشيرة إلى أن ممارسة الرياضة لأكثر من 13 دقيقة يومياً "مضيعة للوقت" إذا كان الهدف هو تحسين اللياقة فقط!.
صالات الرياضة والتمارين القاسية وحدها لا تكفي للحصول على عضلات مشدودة والتمتع بصحة بدنية ولياقة عالية. يجب اتباع نظام غذائي صحي غني بالبروتينات إلى جانب الرياضة. ما هي الأطعمة الغذائية المثالية لذلك؟
من الرائع أن يمارس كل منا الرياضة لكن مع تقدمنا في العمرلا تصبح كفاءة العضلات وأجهزة الجسم كما كانت عليه في السابق. لذلك يحذر خبراء الرياضة والتغذية من ممارسات رياضية قد تكون ضارة في الأعمار الكبيرة.
مصعد أم درجات السلم؟ لطالما وجدنا أنفسنا أمام هذين الخيارين، فأيهما أفضل للصحة البدنية؟ صعود السلالم قد يكون بداية للحصول على جرعة التمارين الرياضية دون عناء تكاليف الصالة الرياضية.
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