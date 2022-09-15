 تمارين لياقة بدنية للقوة والتنسيق | صحتك بين يديك | DW | 15.09.2022

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صحتك بين يديك

تمارين لياقة بدنية للقوة والتنسيق

أوريليا دامان تعرض تمارين لياقة بدنية تساعد كافة الجسم.

المزيد من المركز الإعلامي

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عضات القطط الخطرة 15.09.2022

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صحتك بين يديك - السموم وخطرها اليومي على حياتنا 08.09.2022

DW Sendung Good Shape | Aurelia Damann

تقوية عضلات الساقين 08.09.2022

21.4.2021, Buenos Aires, Argentinien, (150422) -- BUENOS AIRES, April 21, 2015 () -- A biologist in the Poisonous Animals Area of the Antidotes Production Department of Malbran Institute extracts venom from a scorpion in Buenos Aires, Argentina, on April 21, 2015. The Department is in charge of producing antidotes with the poison extracted from snakes, spiders and scorpions. (/Martin Zabala)(zhf)

الحيوانات السامة وصناعة الادوية 08.09.2022

المزيد صحتك بين يديك

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صحتك بين يديك - الحياة مع الحيوانات: صحية وأحيانا خطيرة 15.09.2022

July 21, 2022: cute dog put his face on his knees to the man and smiling from the hands scratching her ear (Credit Image: © La Nacion via ZUMA Press

الكلبة لوتا تكتشف الحساسية 15.09.2022

ARCHIV - Männliche Küken, aufgenommen am 09.03.2016. Foto: Bernd Wüstneck/dpa (zu dpa Agrarminister rechtfertigt millionenfache Tötung männlicher Küken vom 30.03.2016) +++ dpa-Bildfunk +++

كتاتيت في رياض الأطفال 15.09.2022

Man playing with dog in living room, Man spielt mit Hund im Wohnzimmer | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

الحيوان كمساعد في العلاج 15.09.2022

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دراسة: الرياضة لأكثر من 13 دقيقة يومياً مضيعة للوقت 08.03.2022

خلصت دراسة حديثة إلى أن تحسين اللياقة البدنية لا يحتاج إلى أكثر من ربع ساعة في اليوم، مشيرة إلى أن ممارسة الرياضة لأكثر من 13 دقيقة يومياً "مضيعة للوقت" إذا كان الهدف هو تحسين اللياقة فقط!.

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عشرة أطعمة مثالية لبناء العضلات 05.01.2022

صالات الرياضة والتمارين القاسية وحدها لا تكفي للحصول على عضلات مشدودة والتمتع بصحة بدنية ولياقة عالية. يجب اتباع نظام غذائي صحي غني بالبروتينات إلى جانب الرياضة. ما هي الأطعمة الغذائية المثالية لذلك؟

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عادات رياضية "غير صحية" يجب الإقلاع عنها لمن بلغ الستين 22.04.2022

من الرائع أن يمارس كل منا الرياضة لكن مع تقدمنا في العمرلا تصبح كفاءة العضلات وأجهزة الجسم كما كانت عليه في السابق. لذلك يحذر خبراء الرياضة والتغذية من ممارسات رياضية قد تكون ضارة في الأعمار الكبيرة.

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صعود السلالم... خطوة أولى لحياة أكثر صحية! 08.03.2021

مصعد أم درجات السلم؟ لطالما وجدنا أنفسنا أمام هذين الخيارين، فأيهما أفضل للصحة البدنية؟ صعود السلالم قد يكون بداية للحصول على جرعة التمارين الرياضية دون عناء تكاليف الصالة الرياضية.