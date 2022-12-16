 تمارين لياقة بدنية للذراعين والكتفين | صحتك بين يديك | DW | 16.12.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صحتك بين يديك

تمارين لياقة بدنية للذراعين والكتفين

مدربة اللياقة البدنية أوريليا دامان تقدم لنا اليوم تمريناً لرفع الأوزان يقوي عضلات الذراعين والكتفين بطريقة سهلة يمكن تنفيذها في أي مكان.

المزيد من المركز الإعلامي

DW In Good Shape Sendungslogo arabisch

صحتك بين يديك - الدم وصحة الإنسان: حقائق ومعلومات 16.12.2022

Impfpass mit dem Impfstoff Prevenar, der eine Schutzimpfung gegen Meningitis, Hirnhautentzuendung, Sepsis, Blutvergiftung, Bakteriaemie, Pneumonie, Lungenentzuendung, Mittelohrentzuendung ist, Bonn 19.03.2020.

إنتان الدم: الأسباب والأعراض 16.12.2022

Tubes of blood – the analysis on the presence of contaminants, disease or doping

هل يمكن إنتاج الدم صناعيا؟ 16.12.2022

إنتان الدم: الأسباب والأعراض

إنتان الدم: الأسباب والأعراض 16.12.2022

المزيد صحتك بين يديك

Blutkonserven von Spenderblut im Blutlabor © Gina Sanders #29291885 fotolia

فصائل الدم: ما هي أنواعها وأهميتها لأجسامنا؟ 16.12.2022

Patien demonstrating surgery stitches on wounded finger after accident with chainsaw

الطرق الأسرع التي تلتئم بها الجروح 16.12.2022

MOSCOW, RUSSIA NOVEMBER 12, 2020: A lab technician at Gavrilov Blood Centre of Moscows Health Department where recovered COVID-19 patients donate convalescent plasma. Alexander Shcherbak/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0EDF79

دور فصيلة الدم في الإصابة بكورونا 16.12.2022

Themenbild - Blutabnahme, Blutspende, Blutspendendienst in der Coronazeit Bild: Blutabnahme, Blutspende, Spender, Blutbeutel, Blutplasma, Reagenzen, Reagenzgläschen, Reagenzglas. Detailaufnahme mit der Kanüle, Nadel an einem Arm eines freiwilligen Blutspenders. Symbolbild, Themenbild, Featurebild,

نقص احتياطات الدم في أوغندا 16.12.2022

اقرأ أيضا

Seniorengruppe trainiert mit Latexband Gruppe im Fitnesscenter trainiert mit Gymnastikband Frau; Mann; Gruppe; Sport; Fitness; Senioren; Latexband; Bewegung; turnen; Fitnesscenter; Gymnastik; Aerobic; Kurs; Reha; Senior; Gymnastikband; alt; Turnhalle; dehnen; strecken; Gesundheit; Freude; Rentner; Ball; Training; Übung; älter; Pilates; Fitnessstudio; bejahrt; glücklich; lächeln; Frauen; Männer; fit; Körper; aktiv; sportlich; gesund; Rückenübung; Seniorin; pensioniert; Beweglichkeit; Gesicht; Kopf; Mensch; Menschen; Europäer

عادات رياضية "غير صحية" يجب الإقلاع عنها لمن بلغ الستين 22.04.2022

من الرائع أن يمارس كل منا الرياضة لكن مع تقدمنا في العمرلا تصبح كفاءة العضلات وأجهزة الجسم كما كانت عليه في السابق. لذلك يحذر خبراء الرياضة والتغذية من ممارسات رياضية قد تكون ضارة في الأعمار الكبيرة.

An elderly man with a backache. (c) picture-alliance/Denkou Images

ألام الكتف. أسباب متنوعة وإنذار لأمراض خطيرة! 15.11.2021

تتسبب الحوادث والتمارين الرياضية في ألم الكتف، لكن الألم قد يكون مؤشرا على خلل في الأجهزة الداخلية للجسم أو اضطراب بعض الوظائف. وتكثر هذه المشكلة بين كبار السن بوجه خاص ويمكن تخفيفها بخطوات بسيطة إلى جانب العلاج الطبي.

Medizinerin hält ein rotes Herz mit Pflaster in den Händen, Symbolbild Herzinfarkt || Modellfreigabe vorhanden

أسباب تجعل النوبة القلبية لدى النساء أخطر منها لدى الرجال! 17.10.2022

على عكس الأعراض التقليدية للنوبة القلبية التي تظهر عند الرجال، هناك علامات غير نمطية وغير محددة للمرض نفسه عند النساء، ما يؤخر تشخيص النوبة القلبية في كثير من الأحيان. فما السبب في هذا الإختلاف؟