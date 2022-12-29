 تمارين لياقة أساسية | صحتك بين يديك | DW | 29.12.2022

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صحتك بين يديك

تمارين لياقة أساسية

مدربة اللياقة البدنية أوريليا دامان تقدم لنا تمرينًا فعالًا للجزء العلوي من الجسم بالكامل.

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