 تمارين لعضلات أسفل البطن | صحتك بين يديك | DW | 31.03.2022

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صحتك بين يديك

تمارين لعضلات أسفل البطن

تقدم مدربة اللياقة أوريليا دامان تمرينا لتقوية عضلات البطن السفلية.

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