تمارين لعضلات أسفل البطن

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تقدم مدربة اللياقة أوريليا دامان تمرينا لتقوية عضلات البطن السفلية.
خلصت دراسة حديثة إلى أن تحسين اللياقة البدنية لا يحتاج إلى أكثر من ربع ساعة في اليوم، مشيرة إلى أن ممارسة الرياضة لأكثر من 13 دقيقة يومياً "مضيعة للوقت" إذا كان الهدف هو تحسين اللياقة فقط!.
ممارسة الأطفال للرياضة له فوائد صحية كثيرة، والتي يبدو أنها لا تقتصر على تأثيرها الإيجابي على الجسم فقط. وفقاً لدراسة حديثة، فإن ممارسة السباحة على وجه التحديد تحسّن من قدرة الأطفال على التعلم. كيف يحدث ذلك؟
مصعد أم درجات السلم؟ لطالما وجدنا أنفسنا أمام هذين الخيارين، فأيهما أفضل للصحة البدنية؟ صعود السلالم قد يكون بداية للحصول على جرعة التمارين الرياضية دون عناء تكاليف الصالة الرياضية.
الشتاء القارس بشمسه الخجولة ونهاراته القصيرة على الأبواب: انخفاض معدلات الطاقة في الجسم، وجفاف، وضعف في المناعة، وتراجع الحالة المزاجية. جائحة كورونا وما يرافقها من إجراءات وتدابير لاحتواء انتشار الفيروس تزيد الطين بلة.
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