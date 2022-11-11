تمارين لشد عضلات الأرداف

دراسة: الرياضة لأكثر من 13 دقيقة يومياً مضيعة للوقت

خلصت دراسة حديثة إلى أن تحسين اللياقة البدنية لا يحتاج إلى أكثر من ربع ساعة في اليوم، مشيرة إلى أن ممارسة الرياضة لأكثر من 13 دقيقة يومياً "مضيعة للوقت" إذا كان الهدف هو تحسين اللياقة فقط!.