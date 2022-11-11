نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
مدربة اللياقة البدنية أوريليا دامان ستقدم لنا في حلقة اليوم تمارين لشد عضلات الأرداف والظهر
من الرائع أن يمارس كل منا الرياضة لكن مع تقدمنا في العمرلا تصبح كفاءة العضلات وأجهزة الجسم كما كانت عليه في السابق. لذلك يحذر خبراء الرياضة والتغذية من ممارسات رياضية قد تكون ضارة في الأعمار الكبيرة.
كشفت دراسة حديثة عن التأثير الإيجابي الكبير الذي تحدثه الحركة المنتظمة طوال اليوم بالمقارنة مع ممارسة نشاط منتظم داخل صالات الرياضة بالنسبة لكبار السن. فكيف فسرت الدراسة هذه النتيجة يا ترى؟
خلصت دراسة حديثة إلى أن تحسين اللياقة البدنية لا يحتاج إلى أكثر من ربع ساعة في اليوم، مشيرة إلى أن ممارسة الرياضة لأكثر من 13 دقيقة يومياً "مضيعة للوقت" إذا كان الهدف هو تحسين اللياقة فقط!.
عادة ما يتلقى المصابون بالسرطان نصائح للراحة وعدم بذل مجهود، لكن الأطباء يرون أنه عند الإصابة بسرطان الثدي تكون ممارسة الرياضة عاملًا محفزًا للشفاء من المرض. فكيف ذلك؟
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول