 تمارين لتقوية السيقان والأرداف | صحتك بين يديك | DW | 03.03.2022

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صحتك بين يديك

تمارين لتقوية السيقان والأرداف

المدربة أوريليا دامان تقدم لنا تمارين لتقوية السيقان والأرداف، وللتدرب على التحمل.

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