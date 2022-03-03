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المدربة أوريليا دامان تقدم لنا تمارين لتقوية السيقان والأرداف، وللتدرب على التحمل.
آلام الظهر قد تحدث في سن مبكرة وغالبا ما تتفاقم هذه الأعراض، لتصبح مؤلمة ومزعجة باستمرار. بيد أن الخبراء يؤكدون أن تقوية عضلات الظهر كفيلة بتخليصك من الآلام. من بين هذه النصائح قاعدة 66 الرياضية، فما هي وكيف تعمل؟
كانت إيران مهد حضارة عظيمة رغم أن قرابة ثلث البلاد عبارة عن أرض قاحلة. في الوسط توجد هضبة ضخمة بها هضاب صخرية وصحاري ولها مناخ قاس يعيش فيه الناس منذ آلاف السنين.
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