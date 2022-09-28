 تمارين رياضية لتقوية الذراعين والظهر | صحتك بين يديك | DW | 28.09.2022

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صحتك بين يديك

تمارين رياضية لتقوية الذراعين والظهر

مدربة اللياقة البدنية أوريليا دامان تقدم تمرينا لتقوية الذراعين والكتفين وأعلى الظهر.

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