تمارين رياضية لتقوية الذراعين والظهر

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مدربة اللياقة البدنية أوريليا دامان تقدم تمرينا لتقوية الذراعين والكتفين وأعلى الظهر.
من الرائع أن يمارس كل منا الرياضة لكن مع تقدمنا في العمرلا تصبح كفاءة العضلات وأجهزة الجسم كما كانت عليه في السابق. لذلك يحذر خبراء الرياضة والتغذية من ممارسات رياضية قد تكون ضارة في الأعمار الكبيرة.
تتسبب الحوادث والتمارين الرياضية في ألم الكتف، لكن الألم قد يكون مؤشرا على خلل في الأجهزة الداخلية للجسم أو اضطراب بعض الوظائف. وتكثر هذه المشكلة بين كبار السن بوجه خاص ويمكن تخفيفها بخطوات بسيطة إلى جانب العلاج الطبي.
المثلية الجنسية مازالت من المحظورات في عالم كرة القدم للرجال، بينما الأمر في كرة القدم النسائية أكثر تقبلا. وهناك مبادرة لدعم اللاعبين المثليين الرجال. DW حاورت ثلاث لاعبات أوروبيات بخصوص المثلية في مضمار الرياضة.
النوم الكافي وبعمق يحسن صحتنا وحياتنا بشكل عام، وعلى الأخص مزاجنا وإنتاجيتنا في اليوم التالي. البقاء لساعات وأنت تتقلب في السرير دون أن تستطيع النوم أمر ليس نادر الحدوث. ما الحل؟
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