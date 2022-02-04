تمارين رياضية: النهوض التركي

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مدربة اللياقة البدينة أوريليا تعرفنا على تمرين جديد للجسد والروح.
يشكل الحفاظ على الصحة واللياقة تحدياً كبيراً بالنسبة لكثير من الصائمين في رمضان، خصوصاً وأن بعضهم يصوم لأكثر من 20 ساعة في بعض الدول. فكيف يمكن تحقيق التوازن الغذائي خلال رمضان؟ خبيرا تغذية لديهما الإجابة!
مصعد أم درجات السلم؟ لطالما وجدنا أنفسنا أمام هذين الخيارين، فأيهما أفضل للصحة البدنية؟ صعود السلالم قد يكون بداية للحصول على جرعة التمارين الرياضية دون عناء تكاليف الصالة الرياضية.
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