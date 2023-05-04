تمارين تقوية قاع الحوض لكبح سلس البول

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يعتبر الحديث عن سلس البول بعد الحمل والولادة لدى العديد من السيدات من المحظورات.
فيما يمثل تدريب قاع الحوض وسيلة لمساعدة الذات وأفضل التمارين للتخلص من ضعف المثانة.
التبول اللاإرادي (سلس البول) ينغص حياة الكثيرين والكثيرات. ولكن عند النساء، اللواتي تعاني ما يقارب من نصفهن من ضعف المثانة على الأقل مرة واحدة في فترة ما من أعمارهن، على الأخص يكون ذلك مدعاة لحرج كبير. فما هي أسباب ذلك؟
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