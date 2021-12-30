 تمارين اليقظة الذهنية | صحتك بين يديك | DW | 30.12.2021

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صحتك بين يديك

تمارين اليقظة الذهنية

تمرين جديد من المدرب مارتين شميد حول أهمية إغلاق العين لفترة قصيرة ضمن تمارين اليقظة الذهنية.

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