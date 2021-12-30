تمارين اليقظة الذهنية

10 نصائح لأفكار إيجابية تجعل حياتك أجمل في زمن كورونا

بعد شفائي من الإصابة بكورونا، أود أن أشارككم ببعض الأفكار التي يمكن أن تسهل عليكم الحياة اليومية وتجعلها أجمل، في هذا الزمن المثير للمخاوف والقلق.