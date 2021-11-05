 تمارين اللياقة البدنية | صحتك بين يديك | DW | 14.10.2021

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صحتك بين يديك

تمارين اللياقة البدنية

في حلقة هذا الأسبوع سنستضيف مدربة اللياقة البدنية أوريليا التي ستعرفنا بتمرين بوربيه لكافة أعضاء الجسد حيث يساعد في الحفاظ على صحة القلب وأدائه.

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