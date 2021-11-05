تمارين اللياقة البدنية

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في حلقة هذا الأسبوع سنستضيف مدربة اللياقة البدنية أوريليا التي ستعرفنا بتمرين بوربيه لكافة أعضاء الجسد حيث يساعد في الحفاظ على صحة القلب وأدائه.
سواء كنت تسعى للمحافظة على صحتك أو ترغب في خسارة بعض الوزن الزائد واستعادة لياقتك، لا بد لك من ممارسة التمارين الرياضية. وقد يكون الخيار المتوفر والأسهل هو رياضة الجري أو المشي، فأيهما أفضل للصحة ولخسارة الوزن؟
مصعد أم درجات السلم؟ لطالما وجدنا أنفسنا أمام هذين الخيارين، فأيهما أفضل للصحة البدنية؟ صعود السلالم قد يكون بداية للحصول على جرعة التمارين الرياضية دون عناء تكاليف الصالة الرياضية.
القسوة على الذات وحرمان الجسم من تناول الطعام الذي يرغب به قد تكون طريقة جيدة لخفض الوزن. ولكن هناك من لا يستطيع تحقيق ذلك، خصوصا في المراحل الأولى. لهؤلاء هناك طريقة جيدة تعتمد على "الحدس". فكيف يمكن تحقيق ذلك؟
رصد باحثون تغييرات إيجابية في أداء المخ لدى أشخاص يعانون من الخرف. الدراسة ربطت بين تحسن نشاط المخ والمشي لعدة ساعات أسبوعيا. الباحثون قالوا إن المشي يُحسن من الحركة الدموية ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة أخرى.
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