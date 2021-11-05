تمارين اللياقة البدنية

عد طفلاً من جديد واستمتع بحياتك مع نظام "الحمية الحدسية"

القسوة على الذات وحرمان الجسم من تناول الطعام الذي يرغب به قد تكون طريقة جيدة لخفض الوزن. ولكن هناك من لا يستطيع تحقيق ذلك، خصوصا في المراحل الأولى. لهؤلاء هناك طريقة جيدة تعتمد على "الحدس". فكيف يمكن تحقيق ذلك؟