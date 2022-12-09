 تمارين اللياقة البدنية لشد الصدر | صحتك بين يديك | DW | 09.12.2022

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صحتك بين يديك

تمارين اللياقة البدنية لشد الصدر

مدربة اللياقة البدنية أوريليا دامان تعرض لنا اليوم تمرينين لشد عضلات الصدر وتقوية الظهر يعيدان اللياقة لأجسادنا بعد يوم عمل مرهق.

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