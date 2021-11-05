تمارين الضغط لتحسين اللياقة البدنية

دراسة: علموا أطفالكم السباحة لتحسين تعلمهم!

ممارسة الأطفال للرياضة له فوائد صحية كثيرة، والتي يبدو أنها لا تقتصر على تأثيرها الإيجابي على الجسم فقط. وفقاً لدراسة حديثة، فإن ممارسة السباحة على وجه التحديد تحسّن من قدرة الأطفال على التعلم. كيف يحدث ذلك؟