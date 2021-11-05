تمارين الضغط لتحسين اللياقة البدنية

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مدربة اللياقة البدنية أوريليا دامان توضح كيفية القيام بتمرين الضغط وفوائدها للعضلات.
تمر السنوات بسرعة، وتبدأ ملامح الشيخوخة في الظهور على الوجه والجسد، فكيف بالإمكان الإبقاء على منظر شاب؟ هذه النصائح قد تساعد الرجال للعودة في الزمن إلى الوراء.
ممارسة الأطفال للرياضة له فوائد صحية كثيرة، والتي يبدو أنها لا تقتصر على تأثيرها الإيجابي على الجسم فقط. وفقاً لدراسة حديثة، فإن ممارسة السباحة على وجه التحديد تحسّن من قدرة الأطفال على التعلم. كيف يحدث ذلك؟
نقاشات علمية تدور حول وجود علاقة محتملة بين وظيفة القلب والدماغ، لكن الآلية الأساسية لتبرير هذه العلاقة ظلت غير واضحة. دراسة حديثة توصلت إلى أن المشاكل في القلب تؤدي لضعف النشاط الجيني في مركز الذاكرة بالدماغ. والنتيجة؟
مصعد أم درجات السلم؟ لطالما وجدنا أنفسنا أمام هذين الخيارين، فأيهما أفضل للصحة البدنية؟ صعود السلالم قد يكون بداية للحصول على جرعة التمارين الرياضية دون عناء تكاليف الصالة الرياضية.
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