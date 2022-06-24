تمارين الانتباه

خمس طرق بسيطة للتخلص من التوتر والقلق

في خضم التوترات التي نعيشها، وأعباء الحياة العصرية، والظروف السياسية المحيطة، يصاب البعض بالتوتر والعصبية، وهو ما يزيد من الشعور بالاضطراب الداخلي. نعرض لك هنا خمس طرق للمساعدة على الاسترخاء والابتعاد عن التوتر.