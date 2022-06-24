تمارين الانتباه

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وفي فقرة التمارين الرياضية، نتوقف مع المدرب مارتين شميد وتمارين حول الانتباه تساعد على الاسترخاء والتقليل من التوتر.
التنفس الصحيح له فوائد عديدة، وبفضله يشعر الجسم بالحيوية والاسترخاء، ويؤكد العلم أن أساليب التنفس الصحيحة مهمة لمقاومة بعض الأمراض كما أنها تحفز الجهاز العصبي. بعض النصائح للتغلب على مشاكل التنفس.
في خضم التوترات التي نعيشها، وأعباء الحياة العصرية، والظروف السياسية المحيطة، يصاب البعض بالتوتر والعصبية، وهو ما يزيد من الشعور بالاضطراب الداخلي. نعرض لك هنا خمس طرق للمساعدة على الاسترخاء والابتعاد عن التوتر.
يعاني الكثيرون من صعوبة في النوم أو من اضطرابه بسبب ضغط العمل أو مشاغل الحياة. وضع يدفع البعض لتناول حبوب النوم. ولكن الخبراء ينصحون بثلاث تقنيات التنفس من أجل نوم أفضل. تتعرف عليها في المقال.
يشعر كثير من الأشخاص منذ تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم بالقلق والخوف من الإصابة وقد عزز هذه المشاعر فرض الإغلاق والتباعد الاجتماعي. فكيف يمكن التخلص من هذه المشاعر السلبية واستعادة التوازن والاسترخاء؟
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