 تمارين الانتباه | صحتك بين يديك | DW | 24.06.2022

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صحتك بين يديك

تمارين الانتباه

وفي فقرة التمارين الرياضية، نتوقف مع المدرب مارتين شميد وتمارين حول الانتباه تساعد على الاسترخاء والتقليل من التوتر.

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