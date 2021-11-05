تمارين الانتباه

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وفي فقرة التمارين الرياضية، نتوقف مع المدرب مارتين شميد وتمارين حول الانتباه تساعد على الاسترخاء والتقليل من التوتر.
يعاني الكثيرون من صعوبة في النوم أو من اضطرابه بسبب ضغط العمل أو مشاغل الحياة. وضع يدفع البعض لتناول حبوب النوم. ولكن الخبراء ينصحون بثلاث تقنيات التنفس من أجل نوم أفضل. تتعرف عليها في المقال.
يشعر كثير من الأشخاص منذ تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم بالقلق والخوف من الإصابة وقد عزز هذه المشاعر فرض الإغلاق والتباعد الاجتماعي. فكيف يمكن التخلص من هذه المشاعر السلبية واستعادة التوازن والاسترخاء؟
غالبا ما تستخدم مقولة "اضحك تضحك لك الدنيا"، للتفاؤل وبث الطاقة الإيجابية لدى الإنسان. لكن ما الذي يفعله الضحك بالضبط داخل الجسم؟ وهل للضحك المفتعل نفس التأثير الإيجابي على صحة الإنسان؟
الكلام أثناء النوم هي حالة غير مرضية قد يعاني منها بعض الأشخاص تصنف ضمن اضطرابات النوم. فما هي أسباب هذه الظاهرة التي لا يشعر صاحبها بها وهل هناك أساليب معينة تنفع لعلاجها والتخلص منها أو تخفيفها؟
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