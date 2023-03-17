تمارين الإطالة لعضلات الفخذ والذراعين

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مدربة اللياقة البدنية أوريليا دامان تقدم لنا تمرينًا للتمدد والاسترخاء.
من الرائع أن يمارس كل منا الرياضة لكن مع تقدمنا في العمرلا تصبح كفاءة العضلات وأجهزة الجسم كما كانت عليه في السابق. لذلك يحذر خبراء الرياضة والتغذية من ممارسات رياضية قد تكون ضارة في الأعمار الكبيرة.
القدرة على الانجاب ترتبط بعوامل كثيرة للرجل والمرأة، وأحيانا يكون الحل بالاسترخاء والتعرض للشمس والفيتامينات المقوية، لكن هل هناك عوامل مساعدة للمرأة، وهل الرياضة تشكل عاملا محفزا للحمل؟
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