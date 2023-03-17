 تمارين الإطالة لعضلات الفخذ والذراعين | صحتك بين يديك | DW | 17.03.2023

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صحتك بين يديك

تمارين الإطالة لعضلات الفخذ والذراعين

مدربة اللياقة البدنية أوريليا دامان تقدم لنا تمرينًا للتمدد والاسترخاء.

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