 تليفون ينقذ صاحبه من الموت رمياً بالسهام في أستراليا | عالم المنوعات | DW | 14.03.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

تليفون ينقذ صاحبه من الموت رمياً بالسهام في أستراليا

رجل أسترالي كان على وشك أن يفقد حياته، ولم يتخيل أن محاولته توثيق ما يحدث بهاتفه المحمول ستتسبب في إنقاذه.

Australien Smartphone von Pfeil durchbohrt (Reuters/AAP/NSW Police Force)

ربما مالم يتخيله رجل استرالي كُتبت له النجاه من الموت، أن الاستخدامات والفوائد المتعددة لهاتفه المحمول ستصل إلى حد إنقاذه من الموت!

فقد عاد رجل إلى منزله الواقع في مدينة نيمبن الأسترالية مساء أمس الأربعاء ليجد رجلاً مسلحاً في انتظاره خارج المنزل. وفور رؤية صاحب المنزل للرجل المسلح، قام بإخراج هاتفه المحمول لالتقاط صوره له، ليتفاجأ بقيام الرجل المسلح برفع قوس استعداداً لإطلاق سهم نحوه.

وتعتقد الشرطة الأسترالية أن المسلح قام بالفعل بإطلاق السهم، ليخترق الهاتف المحمول للرجل أثناء محاولته تصوير الواقعة، وفقاً لما ذكرته الشرطة في بيان رسمي أصدرته بعد وقوع الحادث. وكان الهاتف بمثابة درع لحامله وأنقذه من موت شبه محقق. وتسبب اختراق السهم للهاتف المحمول بارتطام الهاتف بذقن الرجل، الذي يبلغ من العمر 43 عاماً، ما تسبب له في جرح صغير لم يستدع عناية طبية فائقة.

وقامت الشرطة باعتقال مطلق السهم، البالغ من العمر 39 عاماً، في موقع الحادث ووجهت له تهمة "التسلح بنية ارتكاب جريمة والتسبب في إيذاء جسدي وضرر جنائي"، ثم أطلقت سراحه بكفالة على أن تبدأ محاكمته في شهر أبريل/ نيسان القادم.

وبمجرد قيام الشرطة الأسترالية بنشر الخبر عبر حسابها على موقع "تويتر" مصحوباً بصورة للهاتف بعد اختراق السهم له، بدأت التعليقات الساخرة في الظهور:


وتساءل العديدون إن كان من قام بإطلاق السهم هو بطل أحد أفلام السينما الأمريكية: 

ووصلت سخرية البعض إلى التعليق بصور ومقاطع فيديو تساعد في تخيل هيئة من قام بتصويب السهم:

د. ب/ ي.أ

مواضيع ذات صلة

Symbolbild Huawei

شركة هواوي.. جاسوس عالمي بتكليف حكومي أم مجرد منافس تجاري شرس؟ 21.01.2019

تعتزم الحكومة الألمانية توسيع شبكة الجيل الخامس للهاتف المحمول، لكنها أمام مهمة اختيار منفذ هذا المشروع الضخم. وتبدو شركة هواوي الأقرب للفوز به، لكن ماذا بشأن الاتهامات الموجهة للشركة بالتجسس لصالح الدولة الصينية؟

Screenshot Facebook - Deportation from Gothenburg to Afghanistan

فيديو مؤثر ـ طالبة سويدية تعرقل إقلاع طائرة تحمل طالب لجوء 25.07.2018

في الوقت الذي كانت تستعد فيه السلطات السويدية لترحيل لاجئ أفغاني على متن إحدى الطائرات، أوقفت طالبة سويدية الطائرة من أجل منع ترحيل الرجل، ونشرت فيديو مباشر على فيسبوك يُوثق محاولتها "إنقاذ حياة شخص ما"، على حد وصفها.

Deutschland Außenansicht der Botschaft von Saudi Arabien in Berlin

حصري لـ DW: سعوديات بألمانيا يكشفن عن ملاحقة سفارة بلادهن لهن 20.02.2019

تتعرض بعض السعوديات، ممن هربن إلى ألمانيا طلباً للجوء، بشكل مستمر للتهديد من قبل عائلاتهن. DW تحدثت إلى أربع سعوديات، يشتبهن في وقوف السفارة السعودية وراء تهديدهن وتسليط نساء عربيات للتجسس عليهن في مراكز إيواء اللاجئين.

إعلان
Themenbild Facebook

 