تليفون ينقذ صاحبه من الموت رمياً بالسهام في أستراليا

ربما مالم يتخيله رجل استرالي كُتبت له النجاه من الموت، أن الاستخدامات والفوائد المتعددة لهاتفه المحمول ستصل إلى حد إنقاذه من الموت!

فقد عاد رجل إلى منزله الواقع في مدينة نيمبن الأسترالية مساء أمس الأربعاء ليجد رجلاً مسلحاً في انتظاره خارج المنزل. وفور رؤية صاحب المنزل للرجل المسلح، قام بإخراج هاتفه المحمول لالتقاط صوره له، ليتفاجأ بقيام الرجل المسلح برفع قوس استعداداً لإطلاق سهم نحوه.

وتعتقد الشرطة الأسترالية أن المسلح قام بالفعل بإطلاق السهم، ليخترق الهاتف المحمول للرجل أثناء محاولته تصوير الواقعة، وفقاً لما ذكرته الشرطة في بيان رسمي أصدرته بعد وقوع الحادث. وكان الهاتف بمثابة درع لحامله وأنقذه من موت شبه محقق. وتسبب اختراق السهم للهاتف المحمول بارتطام الهاتف بذقن الرجل، الذي يبلغ من العمر 43 عاماً، ما تسبب له في جرح صغير لم يستدع عناية طبية فائقة.

وقامت الشرطة باعتقال مطلق السهم، البالغ من العمر 39 عاماً، في موقع الحادث ووجهت له تهمة "التسلح بنية ارتكاب جريمة والتسبب في إيذاء جسدي وضرر جنائي"، ثم أطلقت سراحه بكفالة على أن تبدأ محاكمته في شهر أبريل/ نيسان القادم.

وبمجرد قيام الشرطة الأسترالية بنشر الخبر عبر حسابها على موقع "تويتر" مصحوباً بصورة للهاتف بعد اختراق السهم له، بدأت التعليقات الساخرة في الظهور:



وتساءل العديدون إن كان من قام بإطلاق السهم هو بطل أحد أفلام السينما الأمريكية:

ووصلت سخرية البعض إلى التعليق بصور ومقاطع فيديو تساعد في تخيل هيئة من قام بتصويب السهم:

د. ب/ ي.أ