تليسكوب جيمس ويب يخلف تليسكوب هابل الأسطوري

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يستعد تليسكوب جيمس ويب لخلافة التليسكوب الأسطوري هابل. ومن المقرر أن يستقر التليسكوب الجديد في مداره على بعد مليون ونصف المليون كيلومتر من كوكب الأرض لبحث أسرار الكون باستخدام تقنيات حديثة..
يستعد تلسكوب "جيمس ويب" للانطلاق إلى الفضاء والاستقرار في مداره، في حدث ينتظره علماء الفلك منذ ثلاثين سنة. ومن أهدافه سبر أغوار ما يُعرف بـ "الفجر الكوني" عندما بدأت أولى المجرّات تضيء الكون قبل مليار سنة.
في ستينات القرن الماضي فتحت شركة الطيران الأمريكية بان آم لائحة انتظار لحجز رحلات إلى القمر.
ضمن مهندس بيانات يبلغ من العمر 42 عاماً، كان ضمن أول طاقم رواد فضاء من المدنيين يصل للفضاء الخارجي أمس، دخول تاريخ الطيران في الفضاء، من خلال تصرف مرح أثناء طيرانهم بسرعة 28 ألف كيلومتر في الساعة فوق أوروبا. فماذا فعل؟
أنشئ مجلس التجارة والتكنولوجيا المشترك بين واشنطن وبروكسل في وقت كان الجميع على ضفتي الأطلسي يتطلعون فيه إلى معالجة ندوب فترة ترامب. رغم أزمة الغواصات ينطلق أول اجتماع بخطة عمل تشمل ملفات كبرى.
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