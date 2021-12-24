 تليسكوب جيمس ويب يخلف تليسكوب هابل الأسطوري | DW الأخبار | DW | 25.12.2021

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تليسكوب جيمس ويب يخلف تليسكوب هابل الأسطوري

يستعد تليسكوب جيمس ويب لخلافة التليسكوب الأسطوري هابل. ومن المقرر أن يستقر التليسكوب الجديد في مداره على بعد مليون ونصف المليون كيلومتر من كوكب الأرض لبحث أسرار الكون باستخدام تقنيات حديثة..

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