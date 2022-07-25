تلوث كبير في بنجاب بسبب حرق المزارعين لحقولهم

"كايرو بايك".. القاهرة تطلق أول مشروع للدراجات لتقليل التلوث

مع قرب انعقاد قمة المناخ "كوب 27" التي تستضيفها مصر، تكثف الحكومة المصرية مبادراتها البيئية لتخفيف حدة التلوث وتقليل الانبعاثات في القاهرة المصنفة ضمن المدن الأكثر تلوثا، آخرها أول مشروع "كايرو بايك" لركوب الدراجات.