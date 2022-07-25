 تلوث كبير في بنجاب بسبب حرق المزارعين لحقولهم | DW الأخبار | DW | 10.11.2022

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تلوث كبير في بنجاب بسبب حرق المزارعين لحقولهم

ارتفاع مستويات التلوث في الهند بسبب لجوء المزارعين الى حرق حقولهم لزراعتها من جديد

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29.10.2022 Youssef Shaban riding a bike from Cairo bike initiative.

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مع قرب انعقاد قمة المناخ "كوب 27" التي تستضيفها مصر، تكثف الحكومة المصرية مبادراتها البيئية لتخفيف حدة التلوث وتقليل الانبعاثات في القاهرة المصنفة ضمن المدن الأكثر تلوثا، آخرها أول مشروع "كايرو بايك" لركوب الدراجات.

17.09.2022 Plastic waste is seen in the Nile River, in Giza, Egypt, September 17, 2022. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

مبادرات بيئية عديدة في مصر.. فهل تحد من آثار التغير المناخي؟ 02.11.2022

أعلنت الحكومة المصرية عن مبادرات عديدة لحماية البيئة خلال السنوات الماضية وازدادت وتيرتها مع اقتراب موعد COP 27 في شرم الشيخ. لكن منظمات حقوقية وبيئية تقول إن مصر تستغل الحدث لتبييض سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان.

22.10.2022*** View of a COP27 sign on the road leading to the conference area in Egypt's Red Sea resort of Sharm el-Sheikh town as the city prepares to host the COP27 summit next month, in Sharm el-Sheikh, Egypt October 20, 2022. REUTERS/Sayed Sheasha

مؤتمر المناخ في مصر.. أشياء خفية يمنع الحديث عنها! 06.11.2022

قمع المجتمع المدني والأهداف المناخية "المخيبة للآمال" وأشياء خرى لا يتم الحديث عنها علنا في مصر التي تستضيف المؤتمر العالمي للمناخ. لكن رغم ذلك يطالب النقاد بحرية التعبير والتحول بشكل أسرع إلى مصادر الطاقة المتجددة.

A picture shows a view of the main entrance of the Sharm El Sheikh International Convention Centre, in Egypt's Red Sea resort of the same name, on November 5, 2022, on the eve of the 2022 United Nations Climate Change Conference, more commonly known as COP27. - Expectations are running high as leaders and diplomats from nearly 200 countries are set to gather for the November 6-18 COP27 conference, in a world justifiably anxious about its climate-addled future as deadly floods, heat waves and storms across the planet track with worst-case climate scenarios. (Photo by Joseph EID / AFP) (Photo by JOSEPH EID/AFP via Getty Images)

شرم الشيخ: ألمانيا تدق ناقوس الخطر بشأن تحديات المناخ 06.11.2022

تلتقي حوالي 200 دولة في شرم الشيخ في محاولة لإعطاء دفع جديد لمكافحة الاحترار المناخي وتداعياته. وحذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من أن لاالعالم يتجه نحو الهاوية بشأن الاحتباس الحراري وتداعياته الكارثية.