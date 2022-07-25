تلوث كبير في بنجاب بسبب حرق المزارعين لحقولهم

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
ارتفاع مستويات التلوث في الهند بسبب لجوء المزارعين الى حرق حقولهم لزراعتها من جديد
مع قرب انعقاد قمة المناخ "كوب 27" التي تستضيفها مصر، تكثف الحكومة المصرية مبادراتها البيئية لتخفيف حدة التلوث وتقليل الانبعاثات في القاهرة المصنفة ضمن المدن الأكثر تلوثا، آخرها أول مشروع "كايرو بايك" لركوب الدراجات.
أعلنت الحكومة المصرية عن مبادرات عديدة لحماية البيئة خلال السنوات الماضية وازدادت وتيرتها مع اقتراب موعد COP 27 في شرم الشيخ. لكن منظمات حقوقية وبيئية تقول إن مصر تستغل الحدث لتبييض سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان.
قمع المجتمع المدني والأهداف المناخية "المخيبة للآمال" وأشياء خرى لا يتم الحديث عنها علنا في مصر التي تستضيف المؤتمر العالمي للمناخ. لكن رغم ذلك يطالب النقاد بحرية التعبير والتحول بشكل أسرع إلى مصادر الطاقة المتجددة.
تلتقي حوالي 200 دولة في شرم الشيخ في محاولة لإعطاء دفع جديد لمكافحة الاحترار المناخي وتداعياته. وحذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من أن لاالعالم يتجه نحو الهاوية بشأن الاحتباس الحراري وتداعياته الكارثية.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول