تلقى تحذيرات استخباراتية.. ترامب يتهم إيران بـ"تهديد" حياته

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنّ هناك "تهديدات كبيرة" على حياته من قبل إيران، وذلك بعد إعلان فريق حملته الانتخابية أن الاستخبارات حذّرته من تهديدات "حقيقية ومحددة" من قبل طهران، التي رفضت اتهامات سابقة مماثلة.

كتب الرئيس الأمريكي السابق، ومرشح الرئاسة دونالد ترامب على شبكته تروث سوشال وعلى منصة "إكس" قائلا، هناك "تهديدات كبيرة على حياتي من قبل إيران. الجيش الأمريكي بأكمله يراقب وينتظر". وأضاف "لقد اتخذت إيران خطوات لم تنجح، لكنها ستحاول مجدّدا... أنا محاط برجال وبنادق وأسلحة أكثر ممّا سبق لي أن رأيت".

وأتى منشور ترامب بعد ساعات من إعلان فريق حملته في بيان إنّ أجهزة الاستخبارات حذرت الرئيس السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بشأن تهديدات من قبل إيران باغتياله.

وقال مدير الاتصالات في الحملة ستيفن شونغ في بيان إنّ "مكتب مدير لاستخبارات الوطنية أطلع الرئيس ترامب في وقت سابق اليوم على وجود تهديدات إيرانية حقيقية ومحدّدة باغتياله في محاولة لزعزعة الاستقرار ونشر الفوضى في الولايات المتحدة".

ولم يوضح فريق الحملة تفاصيل هذه الاتهامات.

ورفضت طهران في السابق الاتهامات بأنّها كانت تحاول قتل ترامب. ولم ترد البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك على طلب رويترز للتعليق على الاتهامات الأخيرة.

وبعد أيام من محاولة اغتيال ترامب في 13 تموز/يوليو، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنّ السلطات تلقّت معلومات استخبارية بشأن بشأن مؤامرة إيرانية مفترضة ضدّ ترامب ، ممّا أدى إلى تعزيز حمايته. غير أنّ طهران رفضت هذه الاتهامات "الخبيثة".

وكتب ترامب في حينها على شبكته تروث سوشال بأن على أمريكا "أن تمحو إيران من على وجه الأرض" إذا اغتالته.

وكان مجلس الأمن القومي الأميركي أفاد في وقت سابق بأن الأجهزة "تتابع منذ أعوام تهديدات إيران ضد الإدارة السابقة لدونالد ترامب" الذي أمر باغتيال القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في بغداد عام 2020. وتوعدت طهران بالانتقام من المسؤولين عن قتله.

ع.ج.م/ح.ز (أ ف ب، رويترز)