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مسائية DW

متابعة تحليلية لأبرز أحداث اليوم مع موجز للأخبار

مشاهدة الفيديو 22:27

احتجاجات "عقارب" التونسية.. الأبعاد والانعكاسات

تصاعد الاحتجاجات في بلدة عقارب في وسط شرق تونس على خلفية مكب للنفايات ومخاوف من اتساع رقعتها في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد والاتحاد العام التونسي للشغل يحذر ويؤكد رفضه لأي خطط حكومية لخفض الدعم.. ما أبعاد الاحتجاجات في عقارب؟ وهل من خطط للحكومة المؤقتة لإصلاح الاقتصاد؟  

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احتجاجات "عقارب" التونسية.. الأبعاد والانعكاسات

احتجاجات "عقارب" التونسية.. الأبعاد والانعكاسات

صورة رمزية

جولة كبير مفاوضي إيران في أوروبا.. الخلفيات والأهداف!

مسائية DW: وزير الخارجية الإماراتي في دمشق.. أي رسائل يحملها بن زايد؟

مسائية DW: وزير الخارجية الإماراتي في دمشق.. أي رسائل يحملها بن زايد؟

مسائية DW: أزمة المهاجرين على حدود بولندا: تصعيد سياسي ومأساة إنسانية

مسائية DW: أزمة المهاجرين على حدود بولندا: تصعيد سياسي ومأساة إنسانية

ماتياس ماورير: الرجل الجديد على القمر؟

ماتياس ماورير: الرجل الجديد على القمر؟

بكين: اجتماع لقادة الحزب الشيوعي في الصين

بكين: اجتماع لقادة الحزب الشيوعي في الصين

الولايات المتحدة تعيد فتح حدودها البرية والجوية بعد توقف دام 20 شهرا

الولايات المتحدة تعيد فتح حدودها البرية والجوية بعد توقف دام 20 شهرا

مسائيةDW : المشهد العراقي بعد المحاولة "الفاشلة" لاغتيال الكاظمي

مسائيةDW : المشهد العراقي بعد المحاولة "الفاشلة" لاغتيال الكاظمي

DW Nachrichten arabisch Moderator Youcef Boufidjeline (Teaser)

يوسف بوفيجلين

 

Massaiya DW Moderatorin Dima Tarhini (Teaser)

ديمة ترحيني

 

DW الأخبار

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دائما في قلب الحدث- توافيكم نشرة الأخبار دائما بآخر التطورات وأحدث المعلومات في صورة حيوية. تستعرض النشرة أهم الأحداث والتطورات السياسية والاقتصادية وآخر المستجدات في عالمي الفن والرياضة.  

تعريف بالبرنامج

مسائية DW

حوار وتحليل بموضوعية وحياد لأبرز الملفات التي تشغل المنطقة العربية والعالم مع خبراء وصحفيين على مدى ساعة كاملة، يتخللها موجز لأهم الأخبار السياسية والاقتصادية.
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مشاهدة الفيديو 19:08

مسائية DW: انطلاق الحوار الاستراتيجي المصري-الأمريكي في واشنطن

لأول مرة في عهد حكم جو بايدن.. انطلاق الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة وتأكيد على أهمية الشراكة بين البلدين.. فما الملفات المطروحة على طاولة المباحثات بين الطرفين؟ وأي توقعان بشأن النتائج؟  

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مسائية DW: انطلاق الحوار الاستراتيجي المصري-الأمريكي في واشنطن

مسائية DW: انطلاق الحوار الاستراتيجي المصري-الأمريكي في واشنطن

مسائيةDW : هل تسقط أديس ابابا في أيدي قوات تيغراي وحلفائها؟

مسائيةDW : هل تسقط أديس ابابا في أيدي قوات تيغراي وحلفائها؟

مسائيةDW : هل نقض بايدن عهده بعدم تسليح الدول المشاركة في حرب اليمن؟

مسائيةDW : هل نقض بايدن عهده بعدم تسليح الدول المشاركة في حرب اليمن؟

مسائيةDW : نووي إيران.. بأي شروط ستُستأنف المفاوضات؟

مسائيةDW : نووي إيران.. بأي شروط ستُستأنف المفاوضات؟

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي

مسائيةDW: الأزمة بين لبنان والخليج.. من يملك مفتاح الحل؟

مسائية DW: تصعيد في اثيوبيا.. مَن يمسك بزمام المعركة؟

مسائية DW: تصعيد في اثيوبيا.. مَن يمسك بزمام المعركة؟

مسائية DW: مقتل ثلاثة جزائريين واتهامات للمغرب.. ما حدود التصعيد؟

مسائية DW: مقتل ثلاثة جزائريين واتهامات للمغرب.. ما حدود التصعيد؟

مسائية DW: تحديات داخلية وضغوط خارجية.. أي خيارات تملكها طالبان؟

مسائية DW: تحديات داخلية وضغوط خارجية.. أي خيارات تملكها طالبان؟

DW Nachrichten arabisch Moderator Ahmed Abida (Teaser)

أحمد اعبيدة

 

مزيد من المواضيع السياسية والاقتصادية

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مزيد الحوارات والتحليلات لأبرز مواضيع الساعة التي تتناول القضايا العربية والعالمية من موقع DW عربية. هذه المواضيع نتناولها مع كتاب وخبراء وصحفيين من مختلف المشارب والاتجاهات يوما بيوم وعلى مدار السنة.  

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مراسلون

يعدّ مراسلونا تقارير إخبارية أو تقارير مثيرة من الحياة اليومية. عبر متابعة دقيقة ومعايشة لصيقة ينقل مراسلو الدويتشه فيله بتقاريرهم أبرز المستجدات في ألمانيا وأوروبا والعالم.  

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