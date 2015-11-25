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تصاعد الاحتجاجات في بلدة عقارب في وسط شرق تونس على خلفية مكب للنفايات ومخاوف من اتساع رقعتها في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد والاتحاد العام التونسي للشغل يحذر ويؤكد رفضه لأي خطط حكومية لخفض الدعم.. ما أبعاد الاحتجاجات في عقارب؟ وهل من خطط للحكومة المؤقتة لإصلاح الاقتصاد؟
مساعد وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين النوويين علي باقر كني في برلين ضمن جولة أوروبية تشمل ايضا باريس ولندن وعلى طاولة المباحثات سبل العودة إلى الاتفاق النووي.. فما الذي يحمله المسؤول الإيراني للأوروبيين؟ وأي دور لبرلين في جهود إحياء الاتفاق النووي؟
وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد في دمشق، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها لمسؤول إماراتي رفيع للعاصمة السورية منذ عشر سنوات. فأي رسائل يحملها بن زايد إلى الأسد؟ وهل تمهّد الزيارة لعودة دمشق إلى الجامعة العربية؟
آلاف المهاجرين يحشتدون على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، محاولين العبور للاتحاد الأوروبي. الرئيس البيلاروسي يتوعّد الأوروبين بالمزيد، وبولندا تتهم روسيا بالوقوف وراء أزمة المهاجرين. فإلى أين يتجه التوتر بين مينسك ووارسو؟ وكيف سيتعامل الاتحاد الأوروبي مع الأزمة المتفاقمة على حدوده؟
ماتياس ماورير: الرجل الجديد على القمر؟
كبار قادة الحزب الحاكم في الصين يبحثون قرارا يمهد لولاية ثالثة مدتها خمس سنوات للرئيس القوي شي جين بينغ.
الولايات المتحدة تعيد فتح حدودها البرية والجوية أمام المسافرين الأجانب بعد توقف دام 20 شهرا بسبب وباء كورونا.
بعد محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.. تحقيقات متواصلة وتنديد إقليمي ودولي والكاظمي يقول إنه يعرف جيدا من يقف وراء الهجوم.. فمن المسؤول عن محاولة الاغتيال هذه؟ وأي تداعيات لها سياسيا وأمنيا؟
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لأول مرة في عهد حكم جو بايدن.. انطلاق الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة وتأكيد على أهمية الشراكة بين البلدين.. فما الملفات المطروحة على طاولة المباحثات بين الطرفين؟ وأي توقعان بشأن النتائج؟
جماعات إثيوبية معارضة تشكل تحالفاً ضد حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد، ومجلس الأمن الدولي يبحث الوضع هناك، فهل معركة الحسم و في العاصمة تحديدا باتت قاب قوسين أو أدنى ؟ وأي تداعيات للتصعيد على منطقة القرن الأفريقي؟
الادارية الأمريكية تقرر بيع السعودية صواريخ "جو-جو" متوسطة المدى، رغم تعهد الرئيس جو بايدن بالعمل على إنهاء النزاع في اليمن. فهل حصلت واشنطن على ضمانات من الرياض بعدم استخدام السلاح الأمريكي لأغراض هجومية؟
ايران تعود للمحادثات النوووية مع القوى الكبرى، وتتوعد بأن موقفها لن يتزحزح قيد أنملة، وواشنطن تأمل في وجود النوايا الحسنة وتشدد على أنّ نافذه المفاوضات لن "تبقى مفتوحة إلى ما لا نهاية". فما هي الأسس التي ستستأنف عليها هذه المحادثات؟ واي سيناريوهات محتملة في حال الفشل؟
وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يتمسك بموقفه ويرفض الاستقالة بعد ساعات من دعوة ميقاتي له بتغليب المصلحة الوطنية وحديثه عن خارطة طريق لإعادة العلاقات إلى طبيعتها مع دول الخليج.. أي تداعيات لموقف قرداحي على الأزمة المتفاعلة وعلى التماسك الحكومي؟ وأي رد فعل سعودي منتظر؟
التصعيد في إثيوبيا.. مقاتلو تيغراي وحلفاؤهم يتحدثون عن سيطرة قريبة على أديس أبابا وحكومة آبي أحمد تتوعد بمجابهتهم وسط دعوات دولية لتجنب التصعيد العسكري.
فما خيارات الطرفين؟ وأين تقف دول المنطقة من الصراع المسلح؟
تصعيد جديد بين الجزائر والمغرب.. الرئاسة الجزائرية تعلن مقتل ثلاثة من مواطنيها على الحدود بين الصحراء الغربية وموريتانيا وتوجه أصابع الاتهام إلى الرباط وتتوعد بالرد. ماذا وراء الإعلان الجزائري؟ وأي دلالات للصمت المغربي؟
في أفغانستان.. استمرار الهجمات الارهابية على العاصمة كابول يزيد من الضغط على حكم حركة طالبان.. وسط حديث عن انقسامات بين الفصائل المتعددة داخل الحركة. ما مدى تأثير التردي الامني والسياسي والاقتصادي الداخلي على محاولات طالبان نسج علاقاتها مع الخارج؟
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