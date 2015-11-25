مسائيةDW : نووي إيران.. بأي شروط ستُستأنف المفاوضات؟

ايران تعود للمحادثات النوووية مع القوى الكبرى، وتتوعد بأن موقفها لن يتزحزح قيد أنملة، وواشنطن تأمل في وجود النوايا الحسنة وتشدد على أنّ نافذه المفاوضات لن "تبقى مفتوحة إلى ما لا نهاية". فما هي الأسس التي ستستأنف عليها هذه المحادثات؟ واي سيناريوهات محتملة في حال الفشل؟