لا بالما في حالة طوارئ، فبركان كومبرى فييخا يبصق الحمم البركانية والرماد، ليطرد السكان من منازلهم. إنه كابوس بالنسبة لجزيرة الكناري الإسبانية، القريبة من شمال غرب إفريقيا.