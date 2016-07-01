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لا بالما في حالة طوارئ، فبركان كومبرى فييخا يبصق الحمم البركانية والرماد، ليطرد السكان من منازلهم. إنه كابوس بالنسبة لجزيرة الكناري الإسبانية، القريبة من شمال غرب إفريقيا.
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