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مراسلون

تقارير تلفزيونية من عين المكان

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Spanien La Palma | Menschen beobachten den Vulkan

الحلقة الحالية

إسبانيا: لا بالما والبركان

لا بالما في حالة طوارئ، فبركان كومبرى فييخا يبصق الحمم البركانية والرماد، ليطرد السكان من منازلهم. إنه كابوس بالنسبة لجزيرة الكناري الإسبانية، القريبة من شمال غرب إفريقيا.

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التوقيت المحلي

مواعيد البث

  • 17:15 | 06.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 03:00 | 07.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 10:00 | 07.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 18:03 | 07.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 21:45 | 07.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 01:00 | 08.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 05:00 | 08.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 13:00 | 08.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 16:00 | 08.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 22:03 | 08.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 09:00 | 09.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 00:00 | 11.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 07:00 | 11.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 11:00 | 11.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 15:00 | 11.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 02:00 | 12.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 06:00 | 12.11.2021 على شاشة عربية DW
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الحلقة القادمة

تقارير تلفزيونية من عين المكان

يعدّ مراسلونا تقارير إخبارية أو تقارير مثيرة من الحياة اليومية.عبر متابعة دقيقة ومعايشة لصيقة ينقل مراسلو الدويتشهفيله بتقاريرهم أبرز المستجدات في ألمانيا وأوروبا والعالم.

المزيد معلومات مختصرة

مواعيد البث

  • 17:15 | 13.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 03:00 | 14.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 10:00 | 14.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 18:03 | 14.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 21:15 | 14.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 01:00 | 15.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 05:00 | 15.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 13:00 | 15.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 16:00 | 15.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 22:03 | 15.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 09:00 | 16.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 00:00 | 18.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 07:00 | 18.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 11:00 | 18.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 15:00 | 18.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 02:00 | 19.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 06:00 | 19.11.2021 على شاشة عربية DW
تعريف بالبرنامج

مراسلون

يعدّ مراسلونا تقارير إخبارية أو تقارير مثيرة من الحياة اليومية.عبر متابعة دقيقة ومعايشة لصيقة ينقل مراسلو الدويتشهفيله بتقاريرهم أبرز المستجدات في ألمانيا وأوروبا والعالم.
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مسائية DW

حوار وتحليل بموضوعية وحياد لأبرز الملفات التي تشغل المنطقة العربية والعالم مع خبراء وصحفيين على مدى ساعة كاملة، يتخللها موجز لأهم الأخبار السياسية والاقتصادية.  

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