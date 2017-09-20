ما الذي يثير اهتمام الأوروبيين سياسياً واجتماعياً وثقافياً؟ وكيف يعيشون حياتهم اليومية؟ ما هي آراؤهم ومخاوفهم وآمالهم؟ هذا ما سنعرضه لكم في مجلة: عينٌ على أوروبا.