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لاجئون أفغان في ألبانيا لا يعرفون متى يُسمح لهم بمغادرة ألبانيا إلى الولايات المتحدة التي أجلَتهم عن أفغانستان. وامرأة توفيت ابنتها بسبب تلوث هواء مدينتهما لندن وهو ما دفعها للمطالبة أمام القضاء بجعل هواء المدن أنظف. ومواضيع أخرى.
ما الذي يثير اهتمام الأوروبيين سياسياً واجتماعياً وثقافياً؟ وكيف يعيشون حياتهم اليومية؟ ما هي آراؤهم ومخاوفهم وآمالهم؟ هذا ما سنعرضه لكم في مجلة: عينٌ على أوروبا.
وضع هدف دائم نصب عينيّ، هو أهم مبادئي في الحياة المهنيّة. صبري وشغفي الدائم نحو الأفضل رغم التحديات هما ما أفتخر به دوماً.
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