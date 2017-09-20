نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان
إعلان
إعلان
DW Fokus Europa (Themenheader arabisch)

عينٌ على أوروبا

دول وأشخاص وحكايات

جميع الحلقات
DW Fokus Europa (Sendungslogo arabisch)

الحلقة الحالية

لاجئون أفغان في فنادق ألبانيا وهواءٌ قاتلٌ في لندن

متى يُسمح للاجئين أفغان بمغادرة ألبانيا إلى أمريكا؟

هواء لندن القاتل لطفلة بسبب تلوث البيئة في بريطانيا

ليس من السهل في سويسرا استخلاص الكهرباء من طاقة الشمس

توتر وعنف في منطقة بريطانية يدفعان شبابها إلى الهجرة

سياحة البراكين ومشاهدة الحمم البركانية في أيسلندا

لاجئون أفغان في ألبانيا لا يعرفون متى يُسمح لهم بمغادرة ألبانيا إلى الولايات المتحدة التي أجلَتهم عن أفغانستان. وامرأة توفيت ابنتها بسبب تلوث هواء مدينتهما لندن وهو ما دفعها للمطالبة أمام القضاء بجعل هواء المدن أنظف. ومواضيع أخرى.

المزيد معلومات مختصرة
مشاهدة الفيديو
التوقيت المحلي

مواعيد البث

  • 16:30 | 11.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 08:00 | 12.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 20:30 | 12.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 00:00 | 13.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 12:00 | 13.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 02:00 | 14.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 06:30 | 16.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 10:30 | 16.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 14:00 | 16.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 04:00 | 17.11.2021 على شاشة عربية DW
DW Fokus Europa (Sendungslogo arabisch)

الحلقة القادمة

دول وأشخاص وحكايات

ما الذي يثير اهتمام الأوروبيين سياسياً واجتماعياً وثقافياً؟ وكيف يعيشون حياتهم اليومية؟ ما هي آراؤهم ومخاوفهم وآمالهم؟ هذا ما سنعرضه لكم في مجلة: عينٌ على أوروبا.

المزيد معلومات مختصرة

مواعيد البث

  • 16:30 | 18.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 08:00 | 19.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 20:30 | 19.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 00:00 | 20.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 12:00 | 20.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 02:00 | 21.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 06:30 | 23.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 10:30 | 23.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 14:00 | 23.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 04:00 | 24.11.2021 على شاشة عربية DW
تعريف بالبرنامج

عينٌ على أوروبا

ما الذي يثير اهتمام الأوروبيين سياسياً واجتماعياً وثقافياً؟ وكيف يعيشون حياتهم اليومية؟ ما هي آراؤهم ومخاوفهم وآمالهم؟ هذا ما سنعرضه لكم في مجلة: عينٌ على أوروبا.

سناء حمداني

DW Fokus Europa arabisch Moderatorin Sanaa Hamdani (Teaser)

وضع هدف دائم نصب عينيّ، هو أهم مبادئي في الحياة المهنيّة. صبري وشغفي الدائم نحو الأفضل رغم التحديات هما ما أفتخر به دوماً.  

روابط ﺫات صلة
default

مواضيع ﺫات صلة في السياسة  

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

إعلان

تعليقك على الموضوع