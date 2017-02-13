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عن كثب

ريبورتاجات تعاصر الحدث

جميع الحلقات
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الحلقة الحالية

من ورش عمل لذوي الاحتياجات الخاصة إلى الجامعة

فكرة غير مألوفة: أشخاص لديهم إعاقات ذهنية أو صعوبات في التعلُم، يصبحون أنفسهم معلمين، في فروع للدراسات الاجتماعية والطب أو التصميم والهندسة المعمارية. فهم أفضل من يعلم ما تعنيه الحياة رفقة إعاقة.

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التوقيت المحلي

مواعيد البث

  • 12:00 | 11.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 20:30 | 11.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 04:00 | 12.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 14:30 | 12.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 02:15 | 13.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 08:00 | 13.11.2021 على شاشة عربية DW
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الحلقة القادمة

ريبورتاجات تعاصر الحدث

كل أسبوع نقدم لكم ريبورتاجا لآخر التطورات السياسية والعالمية، نغطي الحدث ونبحث في أسباب حدوثه. أفلام شيقة وصورها معبرة وغنية بالمعلومات

المزيد معلومات مختصرة

مواعيد البث

  • 12:00 | 18.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 20:30 | 18.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 04:00 | 19.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 14:30 | 19.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 02:15 | 20.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 08:00 | 20.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 12:30 | 20.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 00:00 | 21.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 04:30 | 21.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 10:30 | 21.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 06:00 | 22.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 21:30 | 22.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 10:00 | 23.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 16:30 | 23.11.2021 على شاشة عربية DW
تعريف بالبرنامج

عن كثب

كل أسبوع نقدم لكم ريبورتاجا لآخر التطورات السياسية والعالمية، نغطي الحدث ونبحث في أسباب حدوثه. أفلام شيقة وصورها معبرة وغنية بالمعلومات
12.08.2016 DW Doku Sasha Waltz

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بحث عن كثب في خلفيات القضايا، وقصص مثيرة من مجالات الاقتصاد والعلوم والثقافة والطبيعة والتاريخ والرياضة.  

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