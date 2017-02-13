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فكرة غير مألوفة: أشخاص لديهم إعاقات ذهنية أو صعوبات في التعلُم، يصبحون أنفسهم معلمين، في فروع للدراسات الاجتماعية والطب أو التصميم والهندسة المعمارية. فهم أفضل من يعلم ما تعنيه الحياة رفقة إعاقة.
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