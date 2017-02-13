فكرة غير مألوفة: أشخاص لديهم إعاقات ذهنية أو صعوبات في التعلُم، يصبحون أنفسهم معلمين، في فروع للدراسات الاجتماعية والطب أو التصميم والهندسة المعمارية. فهم أفضل من يعلم ما تعنيه الحياة رفقة إعاقة.