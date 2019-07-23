محمد تقو، أب لبناني يتشارك مع زوجته في مسؤوليات النفقة والبيت أولينا إسماعيل، أم لبنانية ضد أن يتحمل الرجل مسؤولية النفقة لوحده عبد المطلب محمد سليمان، إمام مسجد في السودان يعتبر أن "صورة الرجل تهتز إذا لم يستطع الإنفاق على بيته إيمان محمود، مسؤولة في مركز تجاري في مصر وترى أن الإنفاق على البيت هو واجب الرجل هنده الشناوي، ناشطة نسوية تونسية تعتبر أن "سلطة الرجل المادية تفتح باب العنف ضد المرأة"

غالبا ما تكون مسؤولية تكاليف الزواج وتكوين الأسرة ومصاريف البيت والأطفال على عاتق الرجل في المنطقة العربية. البعض متشبث بهذه العادات والتقاليد وحتى القوانين التي تعزز هذه الأدوار المختلفة للرجل والمرأة. لكن آخرون يعتبرون أن هذه الأدوار النمطية لا تناسب العصر ونابعة من عقلية ذكورية يجب أن تتغير.