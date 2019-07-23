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الحلقة الحالية

أنا رجل، لماذا ينتظر المجتمع الذكوري أن أكون أن تكون السلطة المادية؟

محمد تقو، أب لبناني يتشارك مع زوجته في مسؤوليات النفقة والبيت

أولينا إسماعيل، أم لبنانية ضد أن يتحمل الرجل مسؤولية النفقة لوحده

عبد المطلب محمد سليمان، إمام مسجد في السودان يعتبر أن "صورة الرجل تهتز إذا لم يستطع الإنفاق على بيته

إيمان محمود، مسؤولة في مركز تجاري في مصر وترى أن الإنفاق على البيت هو واجب الرجل

هنده الشناوي، ناشطة نسوية تونسية تعتبر أن "سلطة الرجل المادية تفتح باب العنف ضد المرأة"

غالبا ما تكون مسؤولية تكاليف الزواج وتكوين الأسرة ومصاريف البيت والأطفال على عاتق الرجل في المنطقة العربية. البعض متشبث بهذه العادات والتقاليد وحتى القوانين التي تعزز هذه الأدوار المختلفة للرجل والمرأة. لكن آخرون يعتبرون أن هذه الأدوار النمطية لا تناسب العصر ونابعة من عقلية ذكورية يجب أن تتغير.

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التوقيت المحلي

مواعيد البث

  • 18:03 | 09.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 22:03 | 09.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 03:00 | 10.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 05:00 | 10.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 07:00 | 10.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 11:00 | 10.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 13:00 | 10.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 01:00 | 13.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 09:00 | 14.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 15:00 | 14.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 23:00 | 14.11.2021 على شاشة عربية DW
DW Jaafar Talk Sendungslogo

الحلقة القادمة

الاختلاف بداية الحوار

جعفر توك برنامج حواري وتفاعلي تقدمه قناة DWعربية من برلين. البرنامج يزور مختلف الدول العربية ليتعرف على قصص الناس عن كثب. البرنامج الذي يقدمه الإعلامي جعفر عبد الكريم، منصة كل من يشعر أنه مختلف أو مرفوض داخل المجتمع. البرنامج يكسر التابوهات في نقاش لضيوف بتوجهات مختلفة ضمن فقرات متنوعة بشكل إعلامي حديث. صفحاتنا على فايسبوك وإنستغرام وواتساب وتويتر مفتوحة لمتابعينا للتعليق والنقد وتقديم الأفكار

المزيد معلومات مختصرة

مواعيد البث

  • 18:03 | 16.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 22:03 | 16.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 03:00 | 17.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 05:00 | 17.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 07:00 | 17.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 11:00 | 17.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 13:00 | 17.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 01:00 | 20.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 09:00 | 21.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 15:00 | 21.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 23:00 | 21.11.2021 على شاشة عربية DW
تعريف بالبرنامج

جعفر توك

جعفر توك برنامج حواري وتفاعلي تقدمه قناة DWعربية من برلين. البرنامج يزور مختلف الدول العربية ليتعرف على قصص الناس عن كثب. البرنامج الذي يقدمه الإعلامي جعفر عبد الكريم، منصة كل من يشعر أنه مختلف أو مرفوض داخل المجتمع. البرنامج يكسر التابوهات في نقاش لضيوف بتوجهات مختلفة ضمن فقرات متنوعة بشكل إعلامي حديث. صفحاتنا على فايسبوك وإنستغرام وواتساب وتويتر مفتوحة لمتابعينا للتعليق والنقد وتقديم الأفكار

جعفر عبد الكريم

DW Jaafar Talk Moderator Jaafar Abdul Karim (Teaser)

جعفر عبد الكريم: مسؤول ومقدم برنامج "جعفر توك"، وهو برنامج حواري وتفاعلي  

مشاهدة الفيديو 00:30

الفيلم الدعائي للجعفر توك

كل ثلاثاء الساعة 18:03 UTC تعني توقيت عالمي منسق على قناة DW  

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